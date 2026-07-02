El presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzó a enviar señales sobre el rumbo que tomará la política exterior de su Gobierno.
#ATENCIÓN | Israel y Colombia comienzan a recomponer sus relaciones.— Defensores de la Patria (@defensoresco) July 2, 2026
El presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog (@Isaac_Herzog), sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), a quien felicitó por su elección y… pic.twitter.com/8vLb1xAsvo
Este jueves 2 de julio, sostuvo una conversación telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien lo felicitó por su elección y abrió la puerta a un proceso de recomposición de las relaciones entre ambos países.
Como ya se había anunciado, la nueva administración buscará restablecer plenamente los vínculos diplomáticos con Israel, deteriorados durante el Gobierno Petro, tras las tensiones por la guerra en Gaza y la posterior ruptura de relaciones.
De acuerdo con la oficina del presidente electo, durante la llamada ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación, la amistad y el entendimiento entre las dos naciones.
El equipo de De La Espriella enmarcó el contacto como parte de una estrategia para “recuperar el lugar de Colombia en el mundo”, mediante la reconstrucción de relaciones con aliados estratégicos, bajo principios como el respeto, la confianza, la seguridad y la defensa de la libertad.
El contacto con Herzog se convierte así en uno de los primeros gestos concretos de la agenda internacional que empezará a desplegar el Gobierno entrante.