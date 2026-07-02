El presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzó a enviar señales sobre el rumbo que tomará la política exterior de su Gobierno.

Lanzan advertencia a Gustavo Petro antes de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño

Este jueves 2 de julio, sostuvo una conversación telefónica con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, quien lo felicitó por su elección y abrió la puerta a un proceso de recomposición de las relaciones entre ambos países.

Como ya se había anunciado, la nueva administración buscará restablecer plenamente los vínculos diplomáticos con Israel, deteriorados durante el Gobierno Petro, tras las tensiones por la guerra en Gaza y la posterior ruptura de relaciones.

El equipo de empalme de Abelardo De La Espriella: estos son los líderes y coordinadores que harán ese proceso

El Gobierno De La Espriella trabajará con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, para el restablecimiento de los lazos entre los dos países. Foto: Montaje con fotos de Álvaro Pio Fernández, EL País/ redes sociales

De acuerdo con la oficina del presidente electo, durante la llamada ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación, la amistad y el entendimiento entre las dos naciones.

El equipo de De La Espriella enmarcó el contacto como parte de una estrategia para “recuperar el lugar de Colombia en el mundo”, mediante la reconstrucción de relaciones con aliados estratégicos, bajo principios como el respeto, la confianza, la seguridad y la defensa de la libertad.

El contacto con Herzog se convierte así en uno de los primeros gestos concretos de la agenda internacional que empezará a desplegar el Gobierno entrante.