Lanzan advertencia a Gustavo Petro antes de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño

Abelardo De La Espriella se alista para posesionarse el 7 de agosto como nuevo presidente de Colombia. Mientras llega ese día, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, lanzó en El Debate de SEMANA una advertencia al mandatario Gustavo Petro.

Revelan nuevos detalles de la posesión de Abelardo De La Espriella: “Mensaje contundente”

“Yo creo que el Gobierno que termina tiene que tener claro que ya el Gobierno entrante, el Gobierno electo, es el de Abelardo De La Espriella. Que sea un demócrata y que sus actores, por ejemplo, el senador electo Iván Cepeda, que lo representan, actúen como demócratas”, le dijo Restrepo a Petro en El Debate, este miércoles 1.° de julio.

El vicepresidente electo agregó: “Pero, además, que actúen con cuidado, que actúen con cuidado en decisiones que se han venido tomando en entidades como la Unidad Nacional de Protección, en la Cancillería, en Fontur, en tantas entidades del Estado que merecen la atención".

José Manuel Restrepo responde al “berrinche” de Iván Cepeda

A propósito de presuntas irregularidades dentro del Gobierno Petro a pocos días de finalizar su mandato, Restrepo también denunció en El Debate que están cambiando a funcionarios del Ministerio de la Igualdad a otras entidades.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, estuvo en El Debate de SEMANA este miércoles 1.° de julio. Foto: Paula López

“Lo que sí puedo decir es que nosotros somos conscientes de la decisión de la Corte Constitucional, en el sentido de que el Ministerio de la Igualdad desaparecería. Y este Gobierno ha sido incapaz, o por lo menos se está burlando de esa decisión, porque lo que está sucediendo en este instante al cierre de Gobierno es que están cambiando a los funcionarios del Ministerio de la Igualdad hacia otras entidades. Eso es inaceptable, porque es una burla a la decisión que tomó la Corte Constitucional”, afirmó Restrepo.

En tal sentido, el vicepresidente electo dijo enfáticamente que ese tipo de situaciones no le hacen bien al país y, por ende, no se deberían estar presentando en algunas entidades.