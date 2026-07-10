Este es el aeropuerto de Florida que ya lleva el nombre de Donald Trump

Donald Trump se convirtió el jueves en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en dar su nombre a un aeropuerto, después de que el de Palm Beach, en el sureste de Florida, adoptara oficialmente su nuevo nombre.

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Durante décadas, la terminal operó como Palm Beach International. Sin embargo, una ley que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aliado político de Trump, firmó en marzo autorizó el cambio de denominación.

La Administración Federal de Aviación (FAA) autorizó en mayo el cambio de los identificadores aeronáuticos de PBI a DJT. Sin embargo, los pasajeros no verán la nueva nomenclatura en sus reservas ni boletos hasta el 18 de agosto.

“¡Pronto será uno de los aeropuertos más grandiosos y espectaculares del mundo!”, reaccionó Trump este jueves por la noche en una publicación en su red social Truth Social.

El aeropuerto de Palm Beach es el primero en llevar el nombre de un presidente estadounidense mientras ocupa la Casa Blanca. Foto: AP Photo/Saul Martinez

Horas antes, su hijo Eric Trump también celebró la decisión en X. El presidente viaja con frecuencia a ese aeropuerto cuando se dirige a su residencia de Mar-a-Lago, ubicada a unos siete kilómetros de la terminal.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado distintas iniciativas para asociar su nombre a instituciones y espacios públicos. Entre ellas figura su intención de rebautizar el Instituto de la Paz y de que su imagen aparezca en los billetes de dólar.

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El mes pasado, sin embargo, el Kennedy Center de Washington recuperó su nombre original después de que un juez determinara que solo el Congreso podía autorizar ese cambio.

La nueva denominación del aeropuerto también provocó reacciones encontradas entre quienes trabajan o transitan por la terminal.

Chris Bailey, un piloto de 55 años, considera que el reconocimiento está justificado. “Creo que el presidente ha hecho lo suficiente como para merecer que un aeropuerto lleve su nombre en su honor, al igual que los expresidentes”, afirmó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

John Manov, un médico de 34 años, calificó el cambio como “un poco estúpido” y sostuvo que Palm Beach representa una mejor marca porque “a la gente no le gusta Donald Trump”.

También expresó su rechazo John, un veterano del ejército de 79 años que prefirió no revelar su apellido.

“Ahora el aeropuerto lleva el nombre de un delincuente convicto. Es una broma. No es por esto que serví a este país durante 30 años”, dijo en referencia a la condena de Trump en 2024 por falsificación de registros comerciales.

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Ese mismo jueves, funcionarios de Tennessee también inauguraron el nuevo puente “Donald J. Trump”.

“La matrícula de Tennessee solía tener un cartel, o un pequeño lema que decía: ‘Sígueme a Tennessee’”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Ahora, todos los que sigan a esos autos van a cruzar el puente Donald J. Trump en la I-40”, agregó.

*Con información de AFP.