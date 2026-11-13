Fiscalía cita a interrogatorio a Angie Rodríguez en calidad de indiciada por escándalo de los ‘sexocontratos’

Pese a ser una de las denunciantes públicas de la presunta red de mujeres contratadas con el presupuesto del gobierno del expresidente Gustavo Petro a cambio de favores sexuales, la Fiscalía General de la Nación acaba de citar a diligencia de indagatoria, en condición de indiciada, a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Justamente, el llamado de la Fiscalía tiene que ver con el más reciente escándalo del expresidente Gustavo Petro, quien, por lo que se conoce, habría usado contratos del Gobierno para entregarlos a jóvenes mujeres, sin preparación, a cambio de favores sexuales.

La denuncia fue realizada en SEMANA por una de esas mujeres, llamada Deicy Jiménez, quien contó en detalle cómo supuestamente conoció al expresidente, las solicitudes sexuales que le hacía y hasta los múltiples contratos que tuvo en diferentes entidades mientras fue amante del exmandatario.

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Esta denuncia coincide con la realizada por el actual director del Dapre en el Gobierno De La Espriella, Carlos Ríos, quien afirmó a medios de comunicación que se había detectado el caso de 48 mujeres que podrían haber sido manipuladas a través de contratos de órdenes de prestación de servicios (OPS) a cambio de estos favores sexuales.

Aunque Angie Rodríguez ha confirmado estas denuncias y ha señalado como cómplices a Juliana Guerrero y a Laura Sarabia, también exdirectora del Dapre, el hecho de haber tenido conocimiento de estos aberrantes presuntos hechos y no denunciarlos la pondría a responder ante la Fiscalía.

Angie Rodríguez. Foto: Alejandro Acosta – SEMANA

Los otros dos delitos por los que fue citada la ex alta funcionaria del gobierno Petro son celebración indebida de contratos y abuso de autoridad.

La citación estaba planteada, en principio, por la magnitud del escándalo, para la próxima semana. Sin embargo, Rodríguez se encuentra bajo incapacidad médica; por lo tanto, la fecha tuvo que ser prorrogada.

Según confirmó su abogado Wilson Ruiz a SEMANA, la citación a declarar en indagatoria sería el 23 de noviembre ante fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.