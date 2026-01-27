“Falsa motivación”: duro reclamo a Luz Adriana Camargo por resolución que afectó investigación relacionada con el caso Uribe

En los últimos días, se conoció una citación para imputar cargos al fiscal Álvaro León Polo, investigado por, presuntamente, presionar a testigos y buscar declaraciones contra el expresidente Álvaro Uribe. El anuncio de la imputación provocó un nuevo rifirrafe entre la fiscal Luz Adriana Camargo y los funcionarios de la Fiscalía.

Horas antes de la audiencia de imputación, Luz Adriana Camargo firmó una resolución para retirarle la investigación a la fiscal que adelantaba el proceso. La decisión se fundamenta en dos argumentos centrales para apartar el expediente del despacho que lo había tramitado durante los últimos dos años.

El primer argumento de la resolución advierte que la fiscal a cargo tiene “numerosas” investigaciones disciplinarias, y el segundo, que existen dos procesos distintos, con dos fiscales, por los mismos hechos. Estos argumentos, de acuerdo con las víctimas del caso, son falaces y carecen de rigurosidad para concluir que a la fiscal le deban retirar el proceso.

Ahora se conoció una carta que la fiscal del caso, Luz Samira Rodríguez, le remitió a la jefa del ente acusador, en la que explica por qué la resolución en mención resulta improcedente, dado que sus argumentos son falsos y existe una “falsa motivación”, según señaló en el documento enviado a Luz Adriana Camargo.

“Este antecedente pone en grave tela de juicio la objetividad y legalidad del insumo que motivó el acto administrativo y sugiere que la finalidad de dicho reporte pudo ser ajena al interés público, configurando una posible desviación de poder”, señala el documento remitido a la fiscal general.

Resolución de la Fiscalía frenó imputación a fiscal que buscaba testigos contra el expresidente Uribe

La funcionaria advierte que desde hace más de dos años adelantó los actos de investigación que soportan la solicitud de imputación de cargos contra el fiscal Álvaro León Polo y que era en audiencia donde se expondrían, hasta que fue notificada de que, por decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo, el proceso le sería retirado.

“Contrario a la imagen que se pretende crear con información falsa, mi gestión ha sido transparente y diligente, con una carga actual de 111 procesos y resultados de alto impacto, como una sentencia condenatoria obtenida en diciembre contra una fiscal especializada y el adelanto de juicios contra otros fiscales”, señala la comunicación.

La fiscal Luz Samira Rodríguez explicó que no es cierto que existan dos expedientes por los mismos hechos. Los dos radicados a los que hace mención la resolución fueron conexados y se encontraban en un solo despacho, precisamente el de la fiscalía que estaba por imputar cargos contra el funcionario que, de acuerdo con las denuncias, presionó a los testigos.

Una resolución firmada por Luz Adriana Camargo frenó una imputación a un fiscal investigado por buscar testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Foto: Suministrada (API)

“Estos hechos, ocurridos antes de la expedición y comunicación de la resolución que se cuestiona, demuestran que el problema de la duplicidad ya estaba siendo gestionado y solucionado por las fiscales a cargo, a través de los mecanismos procesales idóneos”, advirtió la fiscal en su oficio.

Las víctimas revelaron detalles de las presiones y ofrecimientos del fiscal Álvaro León Polo a un testigo para que entregara una versión falsa contra el expresidente Álvaro Uribe y de algunos empresarios del departamento de Antioquia. La audiencia de imputación está prevista para este martes.