Para este martes estaba prevista la imputación contra el fiscal Álvaro León Polo, investigado desde hace más de dos años en la misma Fiscalía por varias denuncias en su contra que advertían presiones a testigos para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La imputación se frustró con una particular movida en el ente acusador, firmada por Luz Adriana Camargo.

El pasado 23 de enero, Camargo firmó una resolución que, en pocas palabras, le quitó la investigación a la fiscal que adelantaba el caso contra su compañero, el fiscal Álvaro León Polo. En el documento, de apenas tres páginas, se detalla la motivación de ese cambio, a solo dos días de la imputación contra el fiscal señalado de presionar a testigos.

La resolución advierte que la fiscal titular de la investigación “enfrenta actualmente numerosas actuaciones disciplinarias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; sin embargo, un documento de la misma Comisión de Disciplina Judicial advierte que “no hay sanciones vigentes”.

“La señora fiscal no ha sido sancionada disciplinariamente y, aunque existan investigaciones disciplinarias, no es razón alguna para retirar la investigación. Esto no es más que una arbitrariedad y lo que veo es un salvavidas para el fiscal Polo y la recusación que presentó absolutamente injustificada, que no debe prosperar”, señaló el abogado Jorge Rodríguez, defensor del testigo.

El segundo punto de la resolución señala que, por los mismos hechos por los que se investiga al fiscal Álvaro León Polo, hay dos investigaciones, con diferente radicado y en dos fiscalías distintas, de ahí la necesidad de condensar el asunto en cuestión en un solo despacho, que sería el coordinador de los delegados ante el Tribunal de Bogotá, Óscar José Celedón.

El problema que advierten los denunciantes de este caso, y que consideran un falso argumento de la Fiscalía, es que los dos procesos en la resolución fueron conexados con anterioridad y estaban en poder de la fiscal a la que ahora le retiran el proceso que manejó por casi dos años, sin mayores problemas, hasta avanzar y concluir en la posible responsabilidad del fiscal León Polo.

“Con total preocupación recibimos la variación de asignación de este proceso con el argumento de que existen dos radicados por los mismos hechos y que por esta razón hay que evitar la duplicidad de esfuerzos y asignarle la investigación al coordinador. No se entiende cómo una cosa lleva a la otra, que exista supuestamente la duplicidad porque no es cierto que existan dos radicados, porque los mismos habían sido anexados al proceso anterior”, dijo el abogado.

Desde la Fiscalía insisten en que son dos los radicados que se mantienen vigentes y en distintos despachos; por tanto, es necesario evitar la duplicidad y un desgaste de los funcionarios. Además advierten que son al menos 61 las investigaciones disciplinarias en contra de la fiscal del caso.

“En paralelo, se observa que los hechos indagados por las Fiscales 101 y 97 Delegadas ante Tribunal Superior de Bogotá, sin que ellas se percataran siquiera de su duplicidad, son de indudable complejidad y demandan concentración para ser atendidos prioritariamente”, señala la resolución de la Fiscalía.

Una resolución firmada por Luz Adriana Camargo frenó una imputación a un fiscal investigado por buscar testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Foto: Suministrada (API)

Lo que llama la atención de las víctimas y de otros fiscales es por qué hasta ahora, luego de dos años de investigación y tras tomar la decisión de imputar cargos, es que aparecen las investigaciones disciplinarias y la duplicidad en el proceso.

Advierten que en menos de una semana dos procesos de relevancia para el país, listos para imputación de cargos, fueron frenados por decisiones de directivos de la Fiscalía. El primero, la imputación contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y ahora la imputación contra Álvaro León Polo.