Resolución de la Fiscalía frenó imputación a fiscal que buscaba testigos contra el expresidente Uribe

Las víctimas del caso advierten que la resolución se argumenta con mentiras y buscan beneficiar al fiscal investigado.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 9:48 p. m.
¿Qué resolvió la justicia en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez?, este fue el veredicto. Foto: Montaje El País: fotos de X@AlvaroUribeVel y Getty

Para este martes estaba prevista la imputación contra el fiscal Álvaro León Polo, investigado desde hace más de dos años en la misma Fiscalía por varias denuncias en su contra que advertían presiones a testigos para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La imputación se frustró con una particular movida en el ente acusador, firmada por Luz Adriana Camargo.

El pasado 23 de enero, Camargo firmó una resolución que, en pocas palabras, le quitó la investigación a la fiscal que adelantaba el caso contra su compañero, el fiscal Álvaro León Polo. En el documento, de apenas tres páginas, se detalla la motivación de ese cambio, a solo dos días de la imputación contra el fiscal señalado de presionar a testigos.

La resolución advierte que la fiscal titular de la investigación “enfrenta actualmente numerosas actuaciones disciplinarias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”; sin embargo, un documento de la misma Comisión de Disciplina Judicial advierte que “no hay sanciones vigentes”.

“La señora fiscal no ha sido sancionada disciplinariamente y, aunque existan investigaciones disciplinarias, no es razón alguna para retirar la investigación. Esto no es más que una arbitrariedad y lo que veo es un salvavidas para el fiscal Polo y la recusación que presentó absolutamente injustificada, que no debe prosperar”, señaló el abogado Jorge Rodríguez, defensor del testigo.

Una resolución firmada por Luz Adriana Camargo frenó una imputación a un fiscal investigado por buscar testigos contra el expresidente Álvaro Uribe
