Alias Víctor, uno de los principales testigos de la Fiscalía contra el expresidente Uribe, fue condenado a 72 meses de prisión por falso testimonio

El exparamilitar entregó una declaración falaz en el procceso que se adelantó contra un exalcalde de Caldas.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 2:01 p. m.
El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, fue uno de los principales testigos de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Este lunes 16 de febrero se conoció el monto de la condena en contra del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, recordado por ser uno de los principales testigos que llevó la Fiscalía General en el juicio que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Víctor, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena por concierto para delinquir y homicidio, fue sentenciado por haber faltado a la verdad en el juicio que se adelantó contra el exalcalde de La Merced (Caldas).

Tribunal Superior absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la entrega de sobornos a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor

En el fallo, se concluyó que, pese a que no había sido testigo de nada, declaró bajo la gravedad de juramento en el proceso penal. Por esto fue declarado culpable por el delito de falso testimonio.

“Carlos Enrique Vélez conocía la ilicitud de su conducta y, no obstante la concreción, encaminó su voluntad a endilgar la participación de un delito a alguien que no lo cometió. Razón por la cual se puede concluir que incurrió con dolo”, señaló el juez segundo de conocimiento de Manizales.

En la lectura del fallo se advirtió que alias Víctor, pese a que sabía que estaba faltando a la verdad, no dudó en señalar una y otra vez al exmandatario caldense de un homicidio registrado en septiembre de 2004.

Contrario a lo dicho en su declaración, Diego Édicson Patiño Orozco, conocido con el alias de Máxima, aseveró que el exalcalde no tuvo ningún vínculo con los grupos paramilitares que delinquían en el norte de Caldas y tampoco tuvo conocimiento del crimen de los dos mineros registrado en el municipio de Filadelfia, Caldas.

“Pasó de cero a $800 millones”: defensa de Diego Cadena pone en evidencia las contradicciones de alias Víctor, testigo clave de Fiscalía

De esa forma se derrumbó la declaración de alias Víctor, quien incurrió en constantes contradicciones frente a los señalamientos que hizo en contra del exmandatario.

Alias Máxima reiteró que en este proceso penal existieron presiones y amenazas para varios de los testigos con el fin de que cambiaran la versión de los hechos.

Compulsa de copias

En octubre de 2025, en el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Sala Penal del Tribunal Superior le pidió a la Fiscalía General investigar a alias Víctor por falso testimonio.

Esto, pese a que la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, en el fallo que sentenció al exmandatario a doce años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, le dio plena credibilidad a lo dicho por el exparamilitar.

En este punto se reclamó que alias Víctor hubiera reconocido durante el juicio que había mentido en las declaraciones que rindió ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en contra del exmandatario.

Esto en referencia a cuando aseveró que le habían ofrecido dinero y asesorías jurídicas para que se retractara de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente Uribe.

Noticias Destacadas