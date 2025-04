Alias Víctor, el testigo clave que la Fiscalía presentará esta semana en el juicio contra el expresidente Uribe

Exparamilitar rompió en llanto al recordar las amenazas y presiones que ha recibido por no declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe

Contexto: Exparamilitar rompió en llanto al recordar las amenazas y presiones que ha recibido por no declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe

“Vuelvo y se lo reitero, en la Corte voy a hablar la verdad sobre todo, sobre la masacre de Río Sucio, quiénes tuvieron que ver ahí, el primo de su papá, ahí de las reuniones que hubo con su papá, todo ahí, lo que pasó en la pintada todo eso. Yo no me preocupo por eso yo no les estoy ni pidiendo, ni les estoy extorsionando ni nada de eso”, se escuchó decir al exparamilitar en el audio con la supuesta amenaza.