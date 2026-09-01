Senadora Isabel Cristina Zuleta, con otro dolor de cabeza en la Procuraduría porque desconoció a Abelardo De La Espriella y habló de “fraude” electoral

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, tiene una nueva queja disciplinaria en su contra en la Procuraduría.

La instauró el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, visiblemente molesto por el acto público ocurrido en Magdalena, donde la congresista desconoció al presidente Abelardo De La Espriella, habló de “fraude electoral” y se mostró molesta porque a Gustavo Petro lo llamaban expresidente.

Senadora Isabel Cristina Zuleta Foto: Vanesa Londoño

El objetivo de la queja de De Bedout es determinar “si los hechos que se exponen comprometen su responsabilidad ético-disciplinaria. La presente queja no pretende restringir el debate democrático ni sancionar la crítica política. Su objeto es solicitar que la Procuraduría examine si una congresista, actuando presuntamente por fuera de un escenario formal de función parlamentaria, atribuyó públicamente al presidente Abelardo De La Espriella la comisión de un supuesto fraude electoral, desconoció la autoridad constitucionalmente investida y presentó como verdadera una afirmación de extrema gravedad sin que se conozca soporte verificable que la respalde”, se lee en el documento conocido por SEMANA.

Alejandro de Bedout, presidente del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín.

Según la queja, Isabel Cristina Zuleta manifestó, entre otras expresiones, las siguientes: “Diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito”, “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente”, “si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”, “la clase popular tiene un presidente [Gustavo Petro]. Que los ricos se queden con su presidente [Abelardo de la Espriella], que nosotros tenemos el nuestro”.

A juicio del concejal de Medellín, “el contexto de esas manifestaciones, la expresión ‘el otro se robó las elecciones’ fue atribuida al actual presidente, Abelardo De La Espriella, a quien la propia intervención contrapone con Gustavo Petro. La afirmación fue divulgada públicamente sin que, al menos en el video conocido y en la información pública allegada a esta queja, la senadora hubiera indicado hechos verificables, pruebas, denuncias radicadas, decisiones de autoridad electoral, providencias judiciales o investigaciones concretas que sustentaran la grave imputación de que el mandatario se habría ‘robado las elecciones’”.

Las declaraciones de Isabel Cristina Zuleta —según Alejandro De Bedout- fueron emitidas con la autoridad simbólica e institucional propia de una senadora y ante una comunidad, y posteriormente alcanzaron amplia difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales.

La Procuraduría investigará disciplinariamente las actuaciones de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

“La presente queja no cuestiona que la disciplinada exprese desacuerdo con el Gobierno, defienda el legado político de Gustavo Petro, critique una elección o formule denuncias cuando cuente con fundamentos. Lo que se pone en conocimiento de la Procuraduría es la eventual utilización de la investidura congresional para divulgar, como hecho cierto, una imputación de fraude electoral contra el presidente sin soporte identificable, así como para presentar una narrativa de doble presidencia que puede afectar injustificadamente la confianza en el orden constitucional y en las autoridades electorales”, argumentó el concejal.

Mientras la queja disciplinaria llega a la Procuraduría, Isabel Cristina Zuleta divulgó un video en sus redes sociales donde dijo: “Mientras muchos me atacan, yo sigo trabajando por mi país, luchando por los humildes. Y sí, así les incomode, lo diré las veces que sea necesario: Gustavo Petro sigue siendo mi presidente”.