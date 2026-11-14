Luis Felipe Henao no recibirá salario como gerente del Fondo Milagro: “Trabajar sin descanso y con total transparencia”

Luis Felipe Henao envió a través de redes sociales un mensaje de agradecimiento al presidente Abelardo De La Espriella, luego que lo nombrara como nuevo gerente del Fondo Milagro.

Además, Henao prometió que no recibirá salario o remuneración por el trabajo o cargo que desempeñará.

El nuevo gerente del Fondo Milagro también indicó en X, esta mañana de sábado 14 de noviembre, que en este momento su mayor honor es servirle al país y que trabajará sin descanso, de modo que cada “peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto”.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, agradezco profundamente la designación como gerente del Fondo Milagro. Asumo esta responsabilidad con un principio irrenunciable: trabajar sin descanso y con total transparencia, para que cada peso llegue con la mayor rapidez posible a las familias damnificadas por el terremoto. Mi vinculación será ad honorem. No percibiré sueldo. Servirle a Colombia en este momento es el mayor honor que puedo tener”, indicó puntualmente en X.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció en horas de la noche de este viernes, 13 de septiembre, que Henao llegaba a asumir las riendas del Fondo Milagro, luego de aceptar la renuncia de Jaime Uribe tras los cuestionamientos por los altos costos en la nómina de esa entidad.

En medio del anuncio de Henao como nuevo gerente del Fondo Milagro, De La Espriella le pidió acelerar la reconstrucción de los territorios que resultaron seriamente afectados tras el terremoto del pasado 10 de agosto y que los damnificados reciban las ayudas necesarias.

“El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. La reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias”, fue el anuncio puntual del presidente De La Espriella.

*En desarrollo…