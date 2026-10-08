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Murió la actriz colombiana Ana María Arango a los 76 años: un repaso por su trayectoria en televisión, cine y teatro

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por personas allegadas, familiares y su mánager.

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Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

8 de octubre de 2026 a las 6:04 p. m.
Murió la actriz colombiana Ana María Arango a los 76 años
Murió la actriz colombiana Ana María Arango a los 76 años Foto: Telemedellín

La televisión, el cine y las artes escénicas en Colombia están de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de la destacada actriz bogotana Ana María Arango a los 76 años de edad, una de las figuras más versátiles y de mayor trayectoria en la pantalla audiovisual y las tablas del país.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por personas allegadas, familiares y su mánager, quienes manifestaron su pesar por la partida de la artista.

Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Ana María Arango construyó una carrera artística caracterizada por una sólida base académica e intelectual.

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