Gustavo Petro denuncia supuesta modificación del censo electoral a pocos días de la primera vuelta presidencial

El presidente Gustavo Petro reiteró su denuncia, sin presentar pruebas, del supuesto fraude que habría ocurrido el pasado domingo, 31 de mayo, en el marco de la primera vuelta.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, repitió que no reconoce los datos del preconteo porque tiene datos que así lo demostrarían.

“Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país, por el que he luchado toda mi vida, hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento”, sentenció el mandatario.

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Primera tesis

Para sostener la tesis, Petro dijo que el registrador Hernán Penagos se negó, permanentemente, a entregar el código fuente que “era el requisito básico de la transparencia electoral”.

Él justificó su petición: “Lo hice porque por sentencia plena del Consejo de Estado, del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera”.

El mandatario señaló que, ante su denuncia, sobre el que software fue modificado, “el registrador dijo que era imposible”.

“Esto solo indica que la Registraduría no tiene control del software, como ya sabíamos”, agregó Petro.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Segunda tesis

Petro dijo que el software fue modificado dos veces el 26 de mayo de 2026, de cara a la primera vuelta presidencial.

“La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 p. m. y la segunda a las 7.21.13 p. m.”, detalló el mandatario.

La explicación del presidente sobre esto consistió en “modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”.

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Efecto de la supuesta modificación

El presidente agregó que los efectos de la supuesta modificación serían los siguientes:

“Censo oficial 41.421.973. Esta cifra fue cambiada en Divipol (División Política Administrativa) en el software de los hermanos Bautista el 26 de mayo de 2026, cinco días antes de las elecciones en la siguiente cantidad, 42.307.373″.

Según su relato, “la diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”.

Al parecer, también se variaron los puestos de votación, aumentándolos de la siguiente manera, de acuerdo con Petro:

“De 13.742 oficiales a 14.438 en Divipol, software de los hermanos Bautista, diferencia 696 puestos de votación”.

Concluyó: “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos. En el conteo de votos de los hermanos Bautista aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda. Entrego el dato completo de las 5.300 mesas”.