Abelardo de la Espriella lidera búsquedas en Google, a 19 días de la segunda vuelta presidencial

Las búsquedas de Google son un indicador muy relevante para medir el grado de interés de un tema o un personaje en un determinado momento. Y en las elecciones presidenciales suele ser un termómetro que permite identificar tendencias.

Por eso, las búsquedas registradas en Google Trends suelen ser destacadas. El gigante informático tiene herramientas para medir el interés de las elecciones presidenciales.

Google permite comparar el grado de interés entre ambos candidatos en un periodo de tiempo. Estas son las búsquedas en el último día, tras la primera vuelta celebrada este 31 de mayo.

Esta es la medición del último día en Google Trends, este 2 de junio. Foto: Captura de pantalla Google Trends.

Una gráfica similar, en la que priman las búsquedas de De la Espriella, se puede ver en la última semana.

Estas son las búsquedas de la última semana de Google. Abelardo de la Espriella supera a Iván Cepeda. Foto: Captura de pantalla Google Trends

Y estas las del último mes:

Búsquedas de Google entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en el último mes. Foto: Captura de pantalla Google trends

El mapa de búsquedas también arroja datos interesantes. Por ejemplo, este fue el del último mes.

Así fueron las búsquedas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la recta final de la campaña antes de la primera vuelta. Foto: Captura de pantalla Google Trends.

Y estas las del último día, tras la victoria de De la Espriella en las urnas.

Estas son las búsquedas del último día de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Captura de Google Trends de este 2 de junio.

Como se puede ver, el candidato de derecha amplió su interés de búsquedas después del 31 de mayo. Los mapas contrastan con los resultados electorales y muestran algunas tendencias similares.

Mapa electoral de resultados de la primera vuelta en Colombia. Foto: Registraduría Nacional

Llamado a una veeduría internacional

Los resultados de las elecciones de este 31 de mayo le dieron una amplia ventaja a Abelardo de la Espriella. El Tigre sacó más de 10 millones de votos (con el 43,74 %) frente a 9.688.348 votos de Iván Cepeda (con el 40,90 %).

En este escenario, para el cual llevaba tantos trinos advirtiendo de un fraude, el presidente concretó lo que muchos temían: desconoció los resultados.

Abelardo de la Espriella vs. Iván Cepeda: cinco claves de la batalla que viene por la segunda vuelta

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió el primer mandatario en esa noche de victoria de De la Espriella.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento”, agregó este lunes en un trino.

Los reclamos de Petro no tienen fundamento. Por un lado, porque los software de conteo y escrutinio no tienen cédulas ni números de ellas por ningún lado. Por otro, porque las actas electorales están publicadas, el censo se cerró desde el 30 de abril y hubo testigos en el 100 % de las mesas.

En Colombia, además, cada votante firma y pone su huella al momento de votar y las actas electorales se convierten en la prueba de la votación en cada mesa y el escrutinio de los jueces ya las certificó.

Jueces han hecho un escrutinio del 99,98 % de las votaciones presidenciales: Registraduría aclara que no hay novedades

El escrutinio tuvo su punto final este martes, en un tiempo récord. Y esta fue la conclusión del trabajo adelantado por jueces de la Republica: “La entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”, señaló la Registraduría en un comunicado.

Ante el intento del presidente de desconocer ese trabajo que se hizo de manera transparente y que fue auditado por instancias internacionales, el candidato De la Espriella ha pedido instancias internacionales hacer una veeduría rigurosa. Ese fue el mensaje que les envió a María Elvira Salazar, Bernie Moreno, Daniel Noboa, entre otros líderes del continente.