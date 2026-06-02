Jueces han hecho un escrutinio del 99,98 % de las votaciones presidenciales: Registraduría aclara que no hay novedades

Tras dos días de la primera vuelta de las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un comunicado en el que confirmó que el escrutinio de las votaciones presidenciales que realizan los jueces de la República en todo el territorio nacional tiene un avance del 99,98 %.

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Hasta la mañana de este martes, 2 de junio, faltan por escrutar tan solo 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para estos comicios, que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella y en el segundo lugar a Iván Cepeda, quienes pasaron a la segunda vuelta.

La institución electoral precisó que por cuenta de las condiciones climáticas no se ha podido trasladar el material electoral a algunas de las cabeceras municipales. Hasta el momento, según la Registraduría, no hay ninguna novedad frente a los resultados entregados en un primer momento.

“La entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99,94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso”, señaló.

En el comunicado, la Registraduría indicó que avanza de manera decidida en la organización de la segunda vuelta presidencial. En ese sentido, enfatizó en que se reforzarán las capacitaciones virtuales a los jurados de votación, así como a los miembros de las comisiones escrutadoras.

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Por último, la institución explicó que invitará a las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de cada uno de los componentes de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 21 de junio.

Elecciones presidenciales 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Una vez el escrutinio esté completado en su totalidad, se espera un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, ya que había dicho que no aceptaba los resultados del preconteo, sino que atendería los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.