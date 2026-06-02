Daniel Briceño lanza duro mensaje: esta es su tesis sobre Petro

Desde el pasado domingo 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro puso un manto de duda sobre los resultados de las elecciones presidenciales que establecieron que Abelardo de la Espriella fue el ganador de la contienda electoral.

En el segundo lugar quedó el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien también duda de los resultados de dichos comicios.

Gustavo Petro desafió a sus críticos por no aceptar los resultados del preconteo y tomó decisión en su cuenta de X

Lo anterior generó polémica a pocos días de que en Colombia se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones.

Tras lo anterior, el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, compartió un fuerte mensaje contra el presidente Petro.

“Los resultados de la elección presidencial expedidos por la Registraduría el domingo tienen una coincidencia del 99,94 % con el proceso de escrutinio realizado por los jueces. Petro se inventó lo del software y desconoció los resultados solo porque quiere quedarse en el poder", dijo Briceño a través de su cuenta en X.