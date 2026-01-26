Los buenos resultados no acompañan a Millonarios en el comienzo de temporada y los rumores sobre James Rodríguez no paran y eso ha desencadenado varias versiones y análisis entre hinchas y especialistas. Por un lado, el cargo de Hernán Torres está en riesgo y ya suenan candidatos para su reemplazo. Por el otro, se encuentran las voces que dicen que el 10 de la Selección Colombia tiene ofertas del equipo azul y las que confirman que el volante no quiere jugar en Colombia, ni siquiera conoce a Gustavo Serpa y no tiene nada sobre la mesa desde Bogotá.

Lo primero que se dijo fue que Millonarios se estaba acercando a James Rodríguez y se lanzaron muchos mensajes en redes sociales y vía radial. Se comenta que el club está listo y ya depende del jugador si acepta o no. La expectativa fue muy alta en la hinchada por el poder ver a Radamel Falcao en dupla con el capitán de la Selección Colombia antes del Mundial 2026.

La presión fue aumentando mientras se hablaba de la actualidad del jugador y su necesidad de firmar contrato en la recta final del Mundial 2026. El Tiempo lo llama una “estrategia mediática”, mientras desmiente las versiones de una supuesta reunión de James Rodríguez, Radamel Falcao y Gustavo Serpa en Rionegro, Antioquia.

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo. Foto: Getty Images

Otra novedad sobre el fichaje de James Rodríguez la dio el periodista Julio Sánchez Cristo en su habitual programa en las mañanas en Caracol Radio, este 26 de enero de 2026: “Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Está haciendo un esfuerzo Millonarios para compensar el tema patrimonial, al igual que con Falcao. La cifra que pidió también la redondeó Millonarios, y ahora James decide”.

“James no quiere jugar en el fútbol colombiano”

A segunda hora del mismo día, en el programa de Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis en La FM, se desmintieron versiones y fueron claros al decir que James Rodríguez no tiene intención de jugar en Colombia y está mirando otras ofertas en el exterior.

🔟❌JAMES NO VE COMO OPCIÓN COLOMBIA🇨🇴



El rumor de que James Rodríguez vuelve a jugar en Colombia ha despertado todo tipo de comentarios y sensaciones entre los aficionados, pero lo cierto es que el 10 de la Selección sigue sin ver a los equipos colombianos como una opción… pic.twitter.com/qogzQ6fgbw — Deportes RCN (@DeportesRCN) January 26, 2026

Eduardo Luis agregó ante lo dicho por Sánchez Cristo de la “propuesta que llena todas las expectativas”, que “no es verdad”. “No ha llegado ninguna propuesta, uno. Dos, no tiene que ver con algún club, simplemente en su plan de vida no está jugar en Colombia”.

Minutos después, el periodista Guillermo Arango dijo que el entorno de James está muy preocupado por lo que se ha dicho y porque no conoce a Gustavo Serpa y no ha hablado con absolutamente nadie de Millonarios. “No quieren generar una falsa expectativa”, agregó el periodista.

En el Club León de México duró un año y su contrato no se renovó por el incumplimiento de algunas cláusulas en el contrato. Se entrena por su parte, mientras arregla un nuevo vínculo en el exterior para tener rodaje antes del Mundial 2026.