Prensa de Croacia estalló contra Cristiano Ronaldo y la Fifa; decisión del Mundial 2026 no gustó: “Dice mucho”

Cristiano Ronaldo está en todas las portadas de los diarios luego de haber logrado su clasificación con Portugal a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una buena parte del fútbol mundial siente desazón por lo que pasó contra la Croacia de Luka Modrić.

Sobre los minutos finales del juego, una acción polémica hizo que se formara una discusión acalorada. De acuerdo al juez, un toque de balón de un croataca invalidó una acción de gol que hubiera significado el empate parcial por 2-2.

MILIMÉTRICO EL OFFSIDE DE SUŠIĆ



Así fue la jugada del 2-1 de Croacia que fue anulado.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/D1VncNCRNz — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Esa determinación, junto a la que tomó Fifa dándole el MVP del partido a Cristiano Ronaldo, fue el punto de partida para que la prensa de Croacia lanzara dardos por doquier por la injusticia que sintieron padecer.

“La elección de Cristiano Ronaldo como MVP por parte de la Fifa dice mucho de lo que presenciamos”, cuestionó el medio Sportske Novosti sobre todo lo que acontenció.

Por la misma línea, el periódico en mención volvió a lanzar señalamientos: “Nos dispararon en el pie y el arbitraje nos tendió una trampa. Todo se decidió en nuestra contra. Este partido será recordado, pero por las razones equivocadas”.

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En especial sobre la acción que los condenó a la eliminación, la califican como un “golpe cruel”: “Creíamos que teníamos el tiempo añadido a nuestro favor, pero nos dieron un golpe cruel, un verdadero shock como pocas veces vemos en el fútbol”.

24Sata fue otro de los medios croatas que tituló en medio del dolor así: “La escandalosa decisión del árbitro en el tiempo de descuento será muy difícil de aceptar. Estuvo tan cerca…“.

Modrić no se calló

Luka Modrić como referente y capitán de la selección de Croacia salió a dar su opinión sobre las decisiones del juez, Espen Eskås. El histórico jugador croata se mostró en desacuerdo total de todas las decisiones del árbitro noruego.

De entrada estalló por el supuesto toque de Igor Matanovic, que fue la razón para que el VAR y el árbitro no dieran como válido el gol de Petar Sučić: “El árbitro dijo que tocó el balón en el gol que nos anularon. Hemos visto las repeticiones y en NINGUNA se ve que tocase el balón. Si no lo tocó, NO ES FUERA DE JUEGO”.

El cabreo monumental de Luka Modric con el ARBITRAJE.



No se merecía un final así 😭🥹💔pic.twitter.com/y9yFE2rFgj — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 3, 2026

Adicional a esto, Luka hizo una crítica contundente contra el VAR, que no da en su totalidad las garantías que se espera: “¿El penalti? Al revés, el VAR NO HABRÍA INTERVENIDO. Lo dije desde el primer momento: no me gusta el VAR. Se usa de manera selectiva. Solo debería intervenir en errores claros al 200%“.

Luka Modric se retira de los Mundiales. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Lo de hoy NO ES PENALTI. Ambos se agarran y caen. Me frustran estas cosas porque juegan con el destino de muchas personas. Siempre parece ir todo en nuestra contra”, cerró el exjugador del Real Madrid que soñaba con la conquista del título mundial.

Para Modrić el certamen que se juega en Norteamérica era su última bala en busca de alcanzar en Mundial para su país. En las ediciones de 2018 y 2022 estuvo cerca, pero perdió la final y salió en ‘semis’ del más reciente.