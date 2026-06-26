Ejército golpea al ELN en el departamento de Arauca; dos muertos y seis capturados

En las últimas horas se registró un fuerte combate entre el Ejército y guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca.

La acción militar dejó dos guerrilleros muertos, la captura de otros seis y la recuperación de un menor de edad, según informó el Ejército.

Oficiales verificando la operación del Ejército contra el ELN. Foto: Ejército

“En desarrollo de operaciones militares ofensivas adelantadas por la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, se produjo un combate contra integrantes de la comisión Ernesto Che Guevara, del frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado ELN, que permitió la muerte, en desarrollo de operaciones militares, de dos de sus integrantes, la captura de seis más y la recuperación de un menor de edad”, dijo el Ejército.

La autoridad militar agregó que “los hechos se registraron en la vereda Alto San Joaquín, jurisdicción del municipio de Saravena, Arauca. Durante la operación, el menor de edad recuperado fue puesto bajo protección de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos”.

Armamento decomisado en operación del Ejército en Arauca. Foto: Ejército

Asimismo, el Ejército indicó que, “de acuerdo con información de inteligencia militar, los integrantes de esta comisión serían los responsables de ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en los municipios de Fortúl y Saravena. Asimismo, esta estructura criminal venía planeando y ejecutando acciones terroristas desde antes de los recientes comicios electorales, con el propósito de afectar la seguridad y alterar el orden público en esta zona del departamento”.

Operación del Ejército contra el ELN en Arauca. Foto: Ejército

Sobre los resultados de la incautación de armamento por parte del Ejército, se explicó que “durante la operación fueron incautadas cinco armas largas, tres armas cortas, 908 cartuchos de diferentes calibres, 23 proveedores, abundante material de intendencia y material de análisis de inteligencia, elementos que afectan de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura del GAO ELN”.