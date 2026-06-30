Golpe al ELN: cayó el responsable del ataque con drones contra helicópteros del Ejército

Alias Bola Ocho, cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, sería el coordinador de múltiples acciones terroristas contra la Fuerza Pública, mediante el uso de drones cargados con explosivos. Su experiencia criminal terminó.

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Tras el resultado de operaciones militares sostenidas, el Ejército Nacional informó que neutralizó a Bola Ocho, señalado de ser el presunto responsable de planear y ejecutar un ataque con drones a helicópteros de esta institución, que dejó ocho militares heridos en el Sur de Bolívar.

En el mismo operativo que permitió neutralizarlo, fueron incautados material de guerra, dinero en efectivo, documentación de interés para la inteligencia militar y celulares que, al parecer, contendrían información relevante para el avance de las investigaciones y el esclarecimiento de las actividades criminales desarrolladas por esta estructura armada organizada.

El Ejército dijo que la neutralización de este cabecilla representa un golpe estratégico para el GAO ELN. Foto: Ejército / Cortesía

“Alias Bola Ocho acumulaba más de once años de trayectoria criminal dentro del ELN. Durante los últimos años se consolidó como el principal articulador de las milicias de esta estructura, responsable de coordinar redes de apoyo al terrorismo, direccionar acciones armadas y sostener economías ilícitas derivadas de la extorsión al sector minero”, advirtieron las fuentes militares.

La información de inteligencia anticipó que alias Bola Ocho estaría vinculado a otros atentados de alto impacto contra unidades militares, entre ellos el ataque con drones perpetrado en agosto de 2025 que dejó un soldado asesinado y siete heridos; el atentado contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8, donde fueron asesinados dos militares; y la acción terrorista contra el Batallón de Infantería N.° 14, en Aguachica, Cesar, que ocasionó la muerte de siete soldados y dejó 30 uniformados heridos.

“La neutralización de este cabecilla representa un golpe estratégico para el GAO ELN, al afectar su estructura de mando, debilitar la coordinación de las milicias, interrumpir redes de apoyo al terrorismo y reducir la capacidad de esta organización para ejecutar ataques complejos mediante el uso de drones contra tropas e infraestructura militar”, señaló el Ejército.

La información de inteligencia anticipó que alias Bola Ocho estaría vinculado a múltiples atentados. Foto: Semana / Colprensa

El Ejército advirtió que con este resultado se siguen debilitando las capacidades operacionales de los grupos armados organizados y, de igual forma, se reafirma el compromiso de proteger a los colombianos mediante operaciones militares sostenidas que permitan preservar la seguridad y la estabilidad en las regiones.