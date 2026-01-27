Antioquia

Movimiento en masa en enorme edificio tiene atemorizados a vecinos de la loma San José, en Sabaneta: piden evitar una tragedia como la de Space

En la madrugada de ayer lunes, 26 de enero, se presentó un movimiento en masa que tiene con los pelos de punta a los lugareños. Le contamos qué dice la alcaldía.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 10:45 a. m.
Movimiento en masa en edificio Trrazo en Sabaneta tiene en alerta a sus vecinos.
A pesar de que la Alcaldía de Sabaneta, el Cuerpo Voluntario de Bomberos de ese municipio y EPM visitaron la zona, la gente no está tranquila.

Un movimiento en masa a las 3:00 a. m. de ayer lunes les acabó de arrebatar la poca tranquilidad que les generaba el enorme edificio Trrazo, que está en construcción en la problemática loma de San José, donde incluso algunos vehículos se han accidentado tras demostrar que no tienen la capacidad de subir.

El hecho, según los lugareños, ya había sido anunciado a la Alcaldía, por lo que piden que se tomen acciones certeras para evitar una tragedia similar a la del edificio Space, que en 2013, en un exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, cobró la vida de 12 personas, entre ellas el estudiante de comunicación Juan Esteban Cantor.

El joven que murió en la tragedia del edificio Space

“Ya anteriormente se había informado de este edificio (…) ¿Construido en una meseta? Ya está cediendo el terreno. Atentos, que la naturaleza está avisando. Eviten una megatragedia, tienen dos unidades al frente”, escribió un sabaneteño en un grupo de Facebook de habitantes de esa población, la más pequeña en tamaño de Colombia.

Las dos unidades en mención son Aires del Campo y Aires del Bosque.

Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, el alfil de Daniel Quintero salpicado por corrupción en el Área Metropolitana

Según dijo la Alcaldía de Sabaneta en sus redes, tras verificar lo sucedido, encontraron que no hubo reporte de personas lesionadas ni pérdidas humanas. “La principal afectación fue la obstrucción de la vía”, aseguraron.

Aunque el movimiento en masa cerró la vía, esto fue de manera temporal y “hacia las 7:30 a. m. se logró habilitar parcialmente un carril, permitiendo restablecer la movilidad de manera controlada mientras continuaban las labores operativas en el sector”.

Lo que más preocupa a los vecinos es que, a pesar de lo amenazante que se ve la enorme construcción sobre esa ladera, las autoridades encontraron que esto no presenta ningún riesgo estructural, como aseguró la Alcaldía.

“Cabe resaltar que hemos brindado acompañamiento permanente y, en las mesas técnicas realizadas, no se ha diagnosticado riesgo estructural en la edificación”, señaló la entidad.

Por ahora, los comentarios continúan y los vecinos siguen alerta frente a semejante obra.

