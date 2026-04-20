Los servicios de movilidad por aplicación como Uber, inDrive y DiDi están extendiendo su operación a zonas rurales de Antioquia, un movimiento que marca un cambio en el acceso al transporte en territorios donde tradicionalmente ha sido limitado.

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Plataformas de transporte amplían cobertura en Antioquia rural

Las plataformas de transporte digital continúan expandiendo su alcance en Colombia y ahora avanzan hacia territorios rurales de Antioquia.

Es un hecho que está transformando la dinámica de movilidad en regiones donde el acceso al transporte ha sido históricamente limitado.

Según la información publicada, el proceso está en una fase de ampliación progresiva de cobertura en el departamento.

El objetivo es llegar a los distintos municipios de Antioquia, a través de la vinculación de nuevos conductores.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, servicios como Uber, inDrive y DiDi están empezando a operar en zonas rurales del departamento.

De esta manera, las plataformas están ampliando su presencia más allá de los grandes centros urbanos, donde tradicionalmente se han concentrado estas aplicaciones.

Este movimiento se enmarca en la expansión progresiva de las plataformas de movilidad en el país, que en los últimos años han venido fortaleciendo su cobertura territorial y diversificando sus servicios.

Según reportes recientes del sector, estas aplicaciones ya tienen presencia en múltiples ciudades y municipios del territorio nacional, consolidándose como una alternativa de transporte en crecimiento.

Las aplicaciones de transporte continúan expandiendo su cobertura en el país, llegando cada vez a más municipios y zonas rurales de Antioquia. Foto: Jorge Orozco

Expansión de plataformas de transporte en Colombia y su impacto en zonas rurales

El crecimiento de las plataformas de movilidad en Colombia ya alcanza dimensiones nacionales.

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De acuerdo con estimaciones del sector de movilidad digital, más de 21,5 millones de cuentas han utilizado aplicaciones como Uber, DiDi e inDrive, mientras que el número de conductores vinculados superaría el millón en todo el país.

La expansión hacia áreas rurales de Antioquia también refleja una tendencia más amplia en el mercado de movilidad digital en Colombia.

Es así como las plataformas buscan llegar a nuevos usuarios y ampliar su base de conductores en regiones con menor oferta de transporte formal.

En el contexto nacional, estas aplicaciones han generado además debates sobre su regulación y operación, mientras el Congreso estudia proyectos que buscan establecer un marco normativo más claro para su funcionamiento.

La llegada de estas plataformas a zonas rurales de Antioquia abre un nuevo capítulo en la movilidad del departamento.

Mientras se avanza en e territorio antiiqueño, el país avanza en discusiones sobre la regulación del sector y el impacto de la tecnología en el transporte.