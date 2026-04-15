Pádel gratis en Medellín: dónde quedan las canchas y cómo apartar turno sin pagar

El pádel dejó de ser un deporte exclusivo de clubes privados en Medellín.

Con la apertura de las primeras canchas públicas gratuitas, la ciudad da un paso hacia la democratización de una disciplina que ha ganado popularidad en Colombia durante los últimos años.

La iniciativa, liderada por el INDER Medellín y respaldada por la Alcaldía, busca ampliar el acceso al deporte y fomentar el uso del espacio público con infraestructura de calidad.

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¿Dónde están las canchas de pádel gratis en Medellín y quién las administra?

Las primeras canchas públicas de pádel en Medellín están ubicadas en la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

Este complejo deportivo, situado en la comuna 15 (Guayabal), fue intervenido como parte del proyecto para fortalecer escenarios deportivos abiertos a la ciudadanía.

Allí se construyeron dos canchas de pádel de acceso gratuito, según confirmó el INDER y reportaron medios con base en información oficial de la Alcaldía.

De acuerdo con información divulgada por el propio instituto, estas son las primeras canchas públicas de este tipo en la ciudad, lo que marca un hito en la expansión del pádel hacia espacios comunitarios.

La adecuación de estas canchas hace parte de una intervención más amplia en la Unidad Deportiva María Luisa Calle, incluida dentro de la estrategia distrital de mejoramiento de escenarios deportivos.

Según información oficial del INDER, el proyecto contempla la modernización de distintas áreas del complejo, como la pista de patinaje, espacios para hockey y zonas de actividad física al aire libre. La apuesta institucional es clara: ofrecer alternativas gratuitas que incentiven hábitos saludables y amplíen la oferta recreativa en sectores de alta densidad urbana.

¡Entregamos las primeras canchas públicas de pádel en Medellín! 🙌🏻 Una inversión de 521 millones de pesos para beneficiar a más de 6.000 personas. 👏🏻 ¡Medellín está mejorando! ✅ pic.twitter.com/iZC7AQ813k — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) April 14, 2026

¿Cómo reservar las canchas públicas del INDER paso a paso y sin costo ?

Aunque el acceso a las canchas es gratuito, su uso está regulado mediante un sistema de reserva previa.

El INDER Medellín implementó un modelo digital para organizar la demanda y evitar congestiones.

Los ciudadanos deben registrarse en las plataformas habilitadas por la entidad y seleccionar el horario disponible.

Este mecanismo, basado en turnos, busca garantizar un acceso equitativo y ordenado a los escenarios deportivos.

Medios locales como H13N han señalado, citando información institucional, que el proceso de reserva se realiza en línea y requiere inscripción previa.

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Esto permite controlar el flujo de usuarios y optimizar el uso de las canchas.

Por ahora, esta es la única ubicación confirmada oficialmente. Sin embargo, desde el INDER se ha indicado que el proyecto podría ampliarse a otros sectores de Medellín en futuras fases.