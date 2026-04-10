Con una programación que se extiende a lo largo de abril, la Gobernación de Antioquia puso en marcha una nueva edición del Mes de la Niñez que estará bajo la estrategia “Juguemos en Modo Antioqueño”.

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La iniciativa contempla cerca de 700 actividades distribuidas en los 125 municipios del departamento, con el propósito de promover espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para niños, niñas y sus familias.

La propuesta no solo busca generar entretenimiento, sino fomentar el desarrollo integral de la infancia a través del juego, el arte y la cultura.

Las actividades ayudan a generar espacios de esparcimiento para los niños. Foto: Getty Images

Las actividades están diseñadas para combinar diversión con procesos formativos, permitiendo que los menores fortalezcan habilidades sociales, emocionales y cognitivas mientras comparten con su entorno cercano.

El liderazgo de esta estrategia está en cabeza de la primera dama de Antioquia, Susana Ochoa Henao, quien ha impulsado el trabajo articulado entre instituciones, comunidades y familias.

A esta apuesta se suma el programa Arrullos Antioquia, enfocado en la atención a la primera infancia, que durante el mes realizará más de 600 encuentros de carácter pedagógico y lúdico en distintos municipios donde tiene presencia.

La agenda incluye una amplia variedad de actividades que abarcan expresiones artísticas como la música y la danza, así como espacios de juego que buscan fortalecer los lazos familiares.

La intención es que el hogar, la escuela y otros entornos cotidianos se conviertan en escenarios donde el juego tenga un papel central en la formación de los niños.

En medio de este lanzamiento, la primera dama hizo un llamado a la participación colectiva, destacando la importancia de reconocer el papel de la niñez en la sociedad.

“Hacemos un llamado a los municipios, a las familias y a todas las instituciones para que nos unamos en un mismo propósito: hacer de nuestro departamento un territorio para jugar, donde escuchar a la niñez sea una prioridad y donde compartir en familia fortalezca nuestros vínculos”, expresó.

Entre la programación se destacan varios eventos que se desarrollarán en diferentes subregiones. Uno de ellos es la firma del pacto por la niñez, prevista para el 22 de abril en Rionegro, como un compromiso institucional para fortalecer la participación de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, el 24 de abril se llevará a cabo el festival Juguemos en Modo Antioqueño en los municipios de Chigorodó y Donmatías, con una agenda cultural y recreativa.

También se realizarán actividades como La Nave Kids: Cantante por un día, programada para el 10, 15 y 24 de abril en Apartadó, Medellín y Chigorodó, y Mi escuela, territorio de juego, que llegará a municipios como San Pedro de Urabá, Turbo, San Rafael y Salgar en distintas fechas del mes.

Mes de la Niñez en Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

A esto se suman eventos como el Festival de Juegos Tradicionales y de la Calle, en el corregimiento Llanadas de Olaya el 17 de abril, y Pequeños pasos que danzan, que tendrá lugar en Medellín el 29 de abril.

De manera paralela, el componente Arrullos Jugamos en Modo Antioqueño desarrollará actividades entre el 7 y el 30 de abril en 87 municipios, ampliando el alcance de la estrategia en el territorio.

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Desde la Gobernación se insiste en que esta iniciativa apunta a posicionar el juego como una herramienta clave en el desarrollo infantil, promoviendo su práctica en distintos espacios y reforzando su valor en la construcción de entornos protectores y educativos.