Gobernador de Antioquia acude al Consejo de Estado para tumbar suspensión de capturas a 23 cabecillas de Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, llegó este lunes 6 de abril hasta las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, para radicar una solicitud de nulidad en contra de la resolución que emitió la Fiscalía General de la Nación para levantar las órdenes de capturas en contra de 23 cabecillas de la mesa de paz urbana que se adelanta con las bandas de Medellín.

El mandatario local de ese departamento ha manifestado que ese recurso busca una medida cautelar por parte del Consejo de Estado sobre esa decisión que, para Rendón, estaría liberando criminales, y afectando a la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, policías y soldados que “han arriesgado su vida por capturarlos”.

Después de radicar el recurso ante la secretaria de la Sección Primera, el gobernador manifestó: “Fue repartida al magistrado Carlos Mantilla y nosotros lo que pedimos es que suspendan los efectos de esa resolución equívoca que deja en libertad, convirtiendo al conglomerado urbano más grande que tiene el Valle de Aburrá y el altiplano de San Nicolas con Rionegro como un segundo Caguán”.

Esta polémica inició después de que la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, expidió una resolución que hizo público el levantamiento de las órdenes de captura a 23 cabecillas de bandas criminales que delinquen en la capital antioqueña, y participaron en el tarizamo organizado por el Gobierno Petro.

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“Todo esto pareciera ser algo que toma lugar de cara al proceso electoral y solo la separación de poderes que aún tenemos en Colombia, podrá librarnos de una situación como esta que podría desatarse”, advirtió Rendón.

Hay que recordar que el 21 de junio de 2025, por lo menos nueve líderes criminales de esas estructuras, acompañaron al presidente Gustavo Petro en la tarima de la plazoleta de La Alpujarra, durante un evento que encendió la polémica. SEMANA reveló en su momento que detrás de ese episodio habría intereses sobre beneficios judiciales y hasta posibles incidencias en las elecciones que se avecinan.

Desde el Centro Democrático han alertado que esta nueva decisión de la Fiscalía podría ser una estrategia para que esos criminales salgan de las cárceles para hacer política en favor del candidato Iván Cepeda, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se avecinan.