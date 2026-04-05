Gobernador de Antioquia tomó decisión por resolución que suspendió órdenes de captura a miembros de bandas criminales en Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este domingo la decisión que tomó frente a la resolución que expidió la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, para suspender las órdenes de captura a 23 miembros de las bandas criminales de Medellín.

Fracasó la paz total: cuatro de cada diez criminales en los que confió el Gobierno Petro volvieron a delinquir. SEMANA revela alarmante radiografía

“Presentaré mañana lunes, ante el Consejo de Estado, una demanda de nulidad, con solicitud de medida cautelar de urgencia, contra la resolución que expidió la fiscal Camargo a solicitud de Petro y que levantó las órdenes de captura y otorgó patente de movilidad por Medellín, su área metropolitana, Rionegro y Bogotá a peligrosos criminales condenados”, señaló Rendón.

El mandatario regional espera que las medidas cautelares solicitadas en la demanda permitan suspender de inmediato los efectos de la resolución de la Fiscalía General, para que se reactiven las órdenes de captura y así “frenar los beneficios que les concedió Petro”.

Rendón aseguró que ese acto administrativo contiene “vicios graves”, además de que “vulneró la Constitución”, especialmente en los principios de “legalidad, separación de poderes y derechos de las víctimas al acceso a la justicia”.

“Es inadmisible, pero muy predecible, que esto ocurra en medio de la contienda electoral y a pesar de los riesgos advertidos al respecto. El país conoce lo que ocurrió cuando dejaron en libertad a Calarcá. Hemos padecido las consecuencias de esa decisión del gobierno Petro y de la fiscal Camargo”, manifestó el gobernador.

Rendón se cuestionó sobre el tipo de información que aún no conoce el país, luego de casi dos años, de los computadores que le incautaron a Calarcá, “que explique el trato complaciente que ha recibido este bandido por parte del Gobierno nacional”.

“Ante este panorama tan estremecedor, tengamos la confianza en nuestras instituciones que nos dio la Constitución del 91. En la valentía de nuestros jueces y fiscales que honran la ley, y en nuestros soldados y policías que todos los días arriesgan su vida por proteger”, señaló el gobernador.

Gobernador de Antioquia pide a la Fiscalía regresar órdenes de captura a cabecillas de bandas: “Pone en riesgo las elecciones”

El pasado 31 de marzo se hizo público el levantamiento de las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas criminales de Medellín, los cuales participaron en el denominado ‘tarimazo’ organizado por el Gobierno nacional en la capital de Antioquia.

Entre quienes quedarían libres por cuenta de la disposición del gobierno del presidente Gustavo Petro están alias Douglas, Pesebre, Tom, Lindofo y otros que tienen el rol de negociadores.

La banda El Mesa es una de las organizaciones más de peligrosas de Medellín. Se ha venido expandiendo por el país y, aun así, el Gobierno busca beneficios jurídicos. Foto: RTVC

“Las personas cuya suspensión de órdenes de captura se solicita coinciden con aquellas que el presidente de la República designó como voceros principales y secundarios de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, como se constata al revisar las Resoluciones de Presidencia 39 del 29 de mayo de 2023 y 094 del 8 de abril de 2025″, señaló la Fiscalía sobre el tema.