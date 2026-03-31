Política

Gobernador de Antioquia pide a la Fiscalía regresar órdenes de captura a cabecillas de bandas: “Pone en riesgo las elecciones”

Andrés Julián Rendón aseguró que la seguridad de los jueces y policías también está en riesgo.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 1:05 p. m.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, reversar la decisión que levantó las órdenes de captura de los cabecillas de las bandas criminales que hacen presencia en el departamento, las mismas que fueron protagonistas del tarimazo de junio de 2025 en La Alpujarra.

Esas personas están en conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la paz total urbana. Sin embargo, Rendón advierte que estos pueden poner en riesgo las selecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la seguridad de los jueces y de los policías.

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“Es una afrenta contra este departamento. Una autopista para el crimen. Pone usted en riesgo las elecciones y la seguridad de jueces, fiscales, policías y de todas las comunidades. Piense en el país y no en los aliados de Petro”, expresó Rendón.

La decisión de la Fiscalía se conoció este martes, 31 de marzo, mediante un decreto que da vía libre para que los jefes de las bandas criminales del Área Metropolitana salgan de la cárcel de Itagüí, donde han estado recluidos. Allá mismo tuvieron encuentros con delegados del Gobierno nacional como parte de esas conversaciones.

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“Fiscal Luz Adriana Camargo, en nombre de los antioqueños, de las víctimas de la violencia, de los comerciantes extorsionados, de las familias desplazadas, de las mamás que pierden a sus hijos en las drogas y de los desaparecidos le pedimos reverse esa decisión que a mal tuvieron de tomar: levantar las órdenes de captura de los principales cabecillas del crimen organizado que hoy tienen a su cargo, y a su servicio, más de 1200 combos criminales en Medellín y Antioquia”, insistió el gobernador de Antioquia.

Rendón le pidió a la Fiscalía que “la justicia no se convierta en idiota útil del crimen organizado, como lo es hoy de alias Calarcá“. Precisamente, esta semana el ente acusador estuvo en el centro de la polémica después de que se confirmara que sí se encontró material delicado en los computadores de ese cabecilla de las disidencias de las Farc que estuvieron en poder de las autoridades desde mediados del 2024.