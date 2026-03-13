Laboratorio IH proyecta expansión internacional y nuevas tecnologías tras cerrar 2025 con ventas por USD $10 millones

Luego de cerrar 2025 con ventas por USD $10 millones y una operación que produce para 63 marcas nacionales e internacionales, Laboratorio IH inició 2026 con una estrategia centrada en expansión internacional, diversificación del portafolio e incorporación de nuevas tecnologías en formulación cosmética.

El resultado de 2025 consolidó a la compañía como maquiladora para marcas posicionadas en distintos segmentos del mercado, varias de ellas con presencia en redes sociales. La empresa ofrece un modelo de desarrollo integral que incluye co-creación personalizada, búsqueda de ingredientes en el mercado internacional, formulación y producción en pequeños y grandes lotes.

“Cuando fundamos la compañía, pensamos en ser el aliado de las marcas para ayudarlas a desarrollar productos de manera integral. Hoy apoyamos procesos de co-creación, formulación y producción ajustados a las necesidades específicas de cada cliente”, explicó Catalina Echeverri, CCO y cofundadora.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), en 2025 el mercado de belleza personal en Colombia registró ventas por USD $351,7 millones, impulsado por el crecimiento de tendencias asociadas al bienestar básico y el autocuidado. Las categorías de higiene y cuidado capilar concentraron el 38,0 % y el 26,0 % de las ventas totales, respectivamente.

En ese contexto, la compañía identificó oportunidades de crecimiento más allá de su enfoque inicial. “Empezamos hace 15 años desarrollando productos para la línea institucional, amenities para hoteles y aerolíneas, pero en los últimos años vimos una oportunidad importante en las categorías facial, capilar y corporal. Los formatos de hard discount han sido un motor relevante para esta línea”, señaló Andrés Bustos, CEO y cofundador.

La operación está centralizada en su planta ubicada en el sector industrial de Montevideo, en Bogotá, con una capacidad instalada de hasta 1.000 toneladas mensuales. Su portafolio incluye espumas de limpieza, aguas micelares, sérums, cremas faciales, shampoo, acondicionadores y cremas para peinar.

Para 2026, la compañía definió tres ejes estratégicos: expansión internacional, diversificación del portafolio e innovación en formulaciones. En el frente internacional, proyecta fortalecer su presencia en Perú y México, donde ya cuenta con alianzas con laboratorios locales para el desarrollo y formulación de productos. También analiza la posible apertura de una nueva planta de producción en El Salvador, en parte como respuesta a cambios recientes en políticas arancelarias de Estados Unidos que han impactado el comercio desde México.

Actualmente, los productos de Laboratorio IH tienen demanda en mercados como Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Europa y Canadá.

En materia de innovación, uno de los focos para este año será la incorporación de nuevos ingredientes y tecnologías. Según Paola Ximena García, directora de Procesos y cofundadora, la participación en ferias especializadas en Japón y Estados Unidos ha permitido identificar nuevas tendencias.

“Recientemente, identificamos moléculas prometedoras como exosomas combinados con liposomas y espículas marinas. Estamos trabajando en la viabilidad técnica para incorporar estas tecnologías en el país”, explicó.

Con estas iniciativas, la compañía busca fortalecer su presencia en el segmento de maquila cosmética en un mercado en expansión a nivel nacional e internacional.