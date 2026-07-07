Cambio de mando en dos gigantes financieros: Santander y Allianz anuncian nuevos líderes

El sector financiero colombiano continúa moviendo sus fichas. Banco Santander Colombia y Allianz Colombia anunciaron, con pocos meses de diferencia, cambios en sus máximos cargos directivos, en una apuesta por dar continuidad a sus estrategias de crecimiento y fortalecer su posición en el mercado.

Asobancaria rechaza declaraciones de Gustavo Petro al desconocer resultados electorales: “Grave riesgo”

En el caso de Banco Santander Colombia, la entidad informó que su presidenta ejecutiva y representante legal, Martha Isabel Woodcock, presentó su renuncia al cargo tras una trayectoria de 28 años dentro del Grupo Santander.

La junta directiva aceptó su dimisión y designó de manera unánime a Marcel Patiño Sedán como nuevo presidente ejecutivo del banco, nombramiento que entrará en vigor una vez obtenga la autorización de posesión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Banco Santander Colombia tiene nuevo presidente ejecutivo. Foto: Getty Images

Patiño llega al cargo con más de 25 años de experiencia en el sector financiero y un amplio recorrido dentro del Grupo Santander. Hasta ahora se desempeñaba como Global Head of Private Debt Mobilization en el área de Corporate & Investment Banking (CIB), con sede en Londres. Anteriormente, lideró el negocio de banca corporativa y de inversión de la entidad en Colombia.

En su comunicado, el banco agradeció la gestión de Woodcock, resaltando su liderazgo y el aporte realizado al crecimiento y consolidación de la operación en el país.

La ejecutiva acompañará el proceso de transición durante los próximos meses y permanecerá como asesora hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras se completa el relevo en la presidencia.

El movimiento se suma a otro anuncio relevante dentro del sector asegurador. Allianz Colombia confirmó el nombramiento de Juan Francisco Sierra como nuevo CEO de la compañía, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de agosto en reemplazo de David Colmenares Spence, quien dejará la organización para emprender nuevos proyectos profesionales fuera del Grupo Allianz.

David Colmenares Spencer deja el cargo de presidente de Allianz Colombia. Foto: Allianz Colombia

Sierra es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Finanzas de la Escuela de Negocios de Grenoble y cursó un programa ejecutivo en Gestión, Innovación y Tecnología en el MIT.

Inició su carrera en Allianz en 2010 en la sede de Múnich, Alemania, donde ocupó diferentes responsabilidades en el área financiera. Tres años después regresó a Colombia para asumir las direcciones de Riesgos y de Planeación y Gestión de Capital. Desde 2019 se desempeña como vicepresidente financiero (CFO) de Allianz Colombia.

Asocaña pide respetar los resultados electorales y rechaza cuestionamientos al proceso

La aseguradora señaló que el nuevo ejecutivo tendrá la misión de liderar una nueva etapa enfocada en acelerar el crecimiento sostenible de la compañía, fortalecer la escalabilidad y resiliencia del negocio y ampliar el acceso de personas y empresas a soluciones de protección, ahorro e inversión.

“Es un honor asumir el liderazgo de Allianz Colombia en un momento tan importante para la compañía. Continuaremos fortaleciendo una organización sólida, innovadora y cercana a nuestros clientes, impulsando un crecimiento sostenible que nos permita seguir construyendo una sociedad más segura, resiliente y protegida”, afirmó Sierra tras su designación.