El seguro de vida busca reinventarse con ahorro e inversión en Colombia

El mercado de seguros de vida en Colombia sigue mostrando una brecha importante entre cobertura y planeación financiera de largo plazo.

Aunque cerca de 17 millones de personas cuentan con algún tipo de seguro de vida, la mayoría de estas pólizas está ligada a créditos o esquemas colectivos, mientras que apenas 2,5 millones de colombianos tienen un seguro individual voluntario.

Esa diferencia refleja una baja penetración del segmento, que se mantiene alrededor del 1,5% del PIB.

Bienes comunes: qué cubre el seguro obligatorio en edificios

En ese escenario, las aseguradoras han empezado a mover su oferta hacia productos más integrales, que no solo cubran el riesgo de fallecimiento, sino que incorporen componentes de ahorro y construcción patrimonial.

La apuesta apunta a responder a un consumidor que busca mayor estabilidad financiera, especialmente ante un panorama de incertidumbre económica y necesidad de planear metas a largo plazo.

Bajo esa lógica, Allianz Colombia lanzó Allianz Capital Life, un producto que combina protección y ahorro dentro de una misma estructura.

La propuesta permite que una parte de la prima se destine a la cobertura de vida y otra al crecimiento de capital, con objetivos que pueden ir desde la jubilación voluntaria hasta la educación o la previsión para gastos de salud.

La estrategia de Sufi para fortalecer su ecosistema de seguros y movilidad

Uno de los elementos centrales de Allianz Capital Life es su enfoque en flexibilidad. El producto fue diseñado para ajustarse a distintos perfiles financieros a través de tres alternativas:

El ahorro es gestionado con estrategias de inversión global. Foto: 123RF

ProtecAhorro, orientado a quienes buscan iniciar un hábito de ahorro con una cobertura básica; MetaFlex, pensado para personas con objetivos concretos de ahorro; FondexPlus, dirigido a quienes ya cuentan con un capital y quieren hacerlo crecer.

Además, permite ingresos desde $ 150.000 mensuales en ahorro o aportes únicos desde $ 25 millones, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales. La gestión del componente de ahorro se apoya en Allianz Global Investors, firma del grupo que administra activos bajo estrategias diversificadas e internacionales.

“Hoy el seguro de vida tiene un rol mucho más integral. No se trata solo de proteger a las familias frente a un suceso, sino de ayudar a las personas a construir estabilidad financiera y alcanzar sus metas en el tiempo”, explicó Fabián Rincón, gerente de Vida en Allianz Colombia.

Resumen digital de atención en salud transformará el acceso a la información clínica en Colombia

Más allá del lanzamiento puntual, la apuesta de Allianz Capital Life muestra cómo el sector asegurador intenta reposicionar el seguro de vida como una herramienta financiera más amplia.

El reto, sin embargo, sigue siendo cultural, lograr que más personas lo vean no solo como un gasto asociado a un riesgo, sino como un instrumento de ahorro, previsión y respaldo patrimonial.