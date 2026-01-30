La estrategia de Sufi para fortalecer su ecosistema de seguros y movilidad

Con más de 300.000 seguros activos y un negocio que mantiene un crecimiento sostenido a doble dígito, Sufi está redefiniendo la manera en que los colombianos se protegen en materia de movilidad, ingresos y bienestar.

Juan Camilo Vélez Arango, presidente de Sufi, explica cómo ha evolucionado la relación de los clientes con los seguros, el papel de las alianzas estratégicas, el impacto de la movilidad sostenible y los desafíos para ampliar la asegurabilidad en un país donde aún una gran parte del parque automotor circula sin cobertura.

¿Cuántos seguros de vehículos tiene hoy Sufi y qué tan grande es el portafolio?

Juan Camilo Vélez Arango (J.C.V.A.): Sufi, en alianza con sus aseguradoras, continúa fortaleciendo su posición en el mercado asegurador. Hoy suma 43.000 pólizas vigentes dentro de la colectiva de autos que tenemos en Sufi, que constituyen el núcleo principal de su operación de protección dentro de una base de más de 80.000 clientes con crédito de vehículo. En total, el portafolio de seguros contratados a través de sus aliados supera las 300.000 pólizas y asistencias activas en diversas modalidades, creadas para acompañar y respaldar a los clientes en distintos momentos y necesidades de su vida.

El negocio ha venido creciendo de manera muy significativa, ¿a qué se debe?

J.C.V.A.: El crédito de vehículo mantiene un crecimiento de doble dígito, impulsado por tasas de interés desde el 6% E.A, y por una mayor conciencia sobre la importancia de la protección en todas las regiones del país, pero especialmente entre los jóvenes. A este dinamismo se suma el fortalecimiento de las alianzas: pasar de trabajar con una aseguradora a hacerlo con cinco permitió construir una oferta más competitiva y ajustada a las realidades locales.

Además, se evidencia un cambio cultural significativo: el seguro dejó de percibirse como un gasto y comenzó a valorarse por los beneficios que ofrece durante toda su vigencia, con asistencias y servicios clave. Aun así, persisten desafíos. En Colombia, solo 2,4 millones de los cerca de 7 millones de vehículos cuentan con seguro todo riesgo, según cifras reportadas por RUNT y Fasecolda. Sin embargo, la creciente concientización ha marcado una tendencia positiva que sostiene este ritmo de expansión.

¿Qué crees que ha transformado la manera en que los clientes perciben hoy los seguros de vehículo?

J.C.V.A.: Los créditos de vehículo requieren una póliza de seguro durante toda su vigencia. No obstante, cada vez más clientes deciden mantener su protección incluso después de finalizar el crédito, al reconocer los beneficios y asistencias que reciben.

El desafío ha estado en demostrar ese valor agregado para que los clientes mantengan su asegurabilidad por convicción propia, más allá del crédito, y encuentren tranquilidad en cualquier momento de su vida. Sufi, a través de sus aseguradoras aliadas ofrece un portafolio de seguros individual competitivo para acompañar a sus clientes incluso sin financiación.

El seguro empleado e independiente protegido ha tomado fuerza…

J.C.V.A.: Este seguro ha ganado especial reconocimiento porque ofrece beneficios incluso en ausencia de un siniestro. Aunque la pérdida de empleo nunca es deseable, brinda la tranquilidad de que la cuota del vehículo continuará cubierta mientras el cliente se reacomoda laboralmente. Hoy, cerca del 40% de los créditos de vehículos incluyen esta protección, con buenos indicadores de siniestralidad y una alta aceptación entre los usuarios.

Además, esta cobertura ha sido integrada en combos que mejoran la tasa del crédito, reforzando el propósito de Sufi, una línea de negocio de Bancolombia S.A. para ofrecer alternativas oportunas en momentos de dificultad y promover una movilidad sin riesgos. Este seguro protege el ingreso de empleados e independientes, con coberturas que pueden extenderse hasta por seis cuotas del crédito, adaptándose a las dinámicas laborales actuales del país.

¿Qué cubre este seguro y por qué marca la diferencia frente a otros productos del mercado?

J.C.V.A.: Este seguro ofrece una cobertura de hasta seis cuotas del crédito, un período clave que le permite al cliente reorganizar su situación financiera. Para independientes, microempresarios o pensionados por incapacidad, la protección puede extenderse hasta nueve cuotas. Además, incorpora amparos por enfermedades graves o fallecimiento.

La posibilidad de cubrir distintos perfiles y ofrecer plazos amplios se ha convertido en su mayor diferencial, brindando tranquilidad en momentos de dificultad y reforzando el valor de contar con una protección integral.

Las alianzas parecen clave en este modelo…

J.C.V.A.: El modelo de negocio de Sufi se sustenta en las alianzas. Los seguros no son desarrollados directamente por Sufi ni por Bancolombia, sino por las aseguradoras aliadas con las que se diseñan productos a la medida. Además, Sufi trabaja estrechamente con marcas, concesionarios y comercializadores para llegar al cliente final. Su papel es articular a todos estos actores, conectando necesidades y capacidades para ofrecer soluciones más precisas en materia de protección y seguridad, donde el principal beneficiado siempre es el cliente.

La movilidad sostenible está creciendo rápido. ¿Cómo se adaptaron los seguros a ese cambio?

J.C.V.A.: Una parte importante del reciente crecimiento en la venta de vehículos en Colombia ha sido impulsada por la movilidad sostenible, con los híbridos y eléctricos registrando incrementos superiores al 70%. En un comienzo, las aseguradoras se acercaron a este segmento con cautela debido a los riesgos y a la definición de tarifas; sin embargo, el trabajo conjunto permitió superar esas barreras y construir una oferta aseguradora viable y competitiva.

Hoy existen coberturas para acompañar a los clientes que compran vehículos híbridos y eléctricos, que incluyen la protección de baterías y cargadores. El gran desafío ha sido personalizar las coberturas del seguro y entender que, en movilidad sostenible, la protección va más allá del activo: se extiende a todos los elementos que hacen posible la experiencia de uso.

En el camino, ¿cuáles han sido los principales retos del negocio de seguros?

J.C.V.A.: Uno de los grandes desafíos para las aseguradoras y las entidades financieras es lograr la digitalización total del acceso a los seguros. Sufi, a través del corredor de Seguros WTW, ha avanzado de manera significativa al permitir que los clientes coticen, comparen alternativas y tomen decisiones de forma digital.

A este panorama se suman retos regulatorios y económicos que enfrenta el sector. La respuesta ha sido adaptarse, leer el entorno y trabajar en alianza para preservar el valor de la asegurabilidad y garantizar que el cliente siga encontrando en estos productos un respaldo real.

Mirando hacia adelante, ¿qué viene para la estrategia de seguros de Sufi en los próximos años?

J.C.V.A.: Para Sufi, con apoyo de sus aseguradoras aliadas y/o corredor de seguros, el negocio de seguros se ha convertido en un pilar central de su propuesta de valor y no simplemente un complemento del crédito. Su estrategia apunta a crecer sin depender exclusivamente de la financiación, identificando nuevas necesidades de protección asociadas a la movilidad y desarrollando soluciones que trascienden el vehículo.

El enfoque está en habilitar más canales, avanzar en la digitalización, fortalecer las alianzas y personalizar la oferta. Todo ello ocurre en medio del gran reto de aumentar la asegurabilidad en un país donde las ventas de vehículos están en la senda de recuperación, pero con un parque automotor que nos muestra una oportunidad de crecimiento para el sector asegurador.

Y para cerrar, ¿qué mensaje le quiere dejar Sufi a quienes todavía ven el seguro solo como un gasto?

J.C.V.A.: Sufi no es solo una alternativa de financiación para vehículos, sino que conecta a sus clientes con sus aseguradoras aliadas para proteger el activo, el ingreso y la vida. El mensaje central es dejar de ver el seguro como un gasto y entenderlo como una herramienta que brinda verdadera tranquilidad. El reto está en comprender bien las coberturas y aprovechar los beneficios durante toda su vigencia, para percibir su valor real. Cuando el cliente conoce y utiliza su seguro, este deja de ser una obligación y se convierte en un respaldo esencial para su vida y la de su familia.

*Contenido elaborado con apoyo de Sufi