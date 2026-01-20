Cápsula

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 7:27 p. m.
Crece la implementación de las MGA en el mundo
Crece la implementación de las MGA en el mundo Foto: adobestock

A pesar del crecimiento de la industria aseguradora colombiana, la figura de las Managing General Agents (MGA), ampliamente utilizada en mercados internacionales, no está contemplada en la regulación local. Según Fasecolda, a julio de 2025 la industria respondió por $15,3 billones a sus asegurados, lo que representó un aumento del 5,7 % frente al mismo periodo de 2024. Las primas recaudadas alcanzaron $33,9 billones y las utilidades del sector $2,96 billones.

De acuerdo con Félix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros y reaseguros, las MGA “pueden suscribir pólizas, fijar primas, evaluar riesgos en nombre de una aseguradora, administrar siniestros y gestionar procesos operativos que normalmente asumiría la compañía”.

Además, tienen la capacidad de diseñar productos para nichos específicos y supervisar agentes y corredores asociados. “En mercados como Estados Unidos o Reino Unido, este modelo permite a las aseguradoras expandirse rápidamente, innovar y atender riesgos complejos sin necesidad de construir toda la infraestructura interna”, explicó Garzón.

En Colombia, las MGA podrían facilitar la creación de seguros para riesgos emergentes como ciberseguridad, energías renovables o economía digital, así como atender pequeñas y medianas empresas y poblaciones rurales que actualmente carecen de cobertura. Al delegar funciones operativas, las aseguradoras podrían reducir costos y agilizar procesos, ofreciendo productos más personalizados.

Sin embargo, la regulación vigente no contempla esta figura. La Superintendencia Financiera reconoce únicamente a agentes, agencias y corredores, y las funciones de suscripción, fijación de primas y administración de siniestros están reservadas a las aseguradoras. “Esto significa que una entidad que intentara actuar como MGA bajo el modelo internacional estaría operando por fuera del marco jurídico colombiano”, señaló Garzón.

Por ahora, el mercado sigue operando bajo el modelo tradicional, mientras la experiencia internacional con las MGA se observa como referente para posibles mejoras de especialización, eficiencia y acceso, dentro del marco regulatorio colombiano.

