Resumen digital de atención en salud transformará el acceso a la información clínica en Colombia

La propuesta busca mejorar la atención de los usuarios del país.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de febrero de 2026, 11:55 p. m.
Resumen digital de atención en salud. (Imagen de referencia)
Cada año, miles de personas deben asistir a controles médicos y citas para conocer su estado de salud; una de las brechas del sistema se encuentra en el acceso a la información clínica, necesaria para desarrollar los procesos adecuados.

Por medio de una nueva iniciativa, Colombia dará un paso decisivo hacia un sistema de salud más moderno, conectado y centrado en las personas.

Los ciudadanos contarán con un mecanismo que permitirá que su información clínica esencial esté disponible de forma segura y en tiempo real para cualquier prestador de servicios de salud del país, sin importar dónde haya sido atendido previamente.

Se trata del Resumen Digital de Atención en Salud (RDA), habilitado mediante la Resolución 1888 de 2025, un documento electrónico estandarizado que consolida los datos clave de cada consulta, urgencia, hospitalización o procedimiento.

Su objetivo es garantizar la integridad de la información y facilitar su intercambio ágil, seguro y confidencial entre las instituciones del sistema de salud.

Conforme se enfrenta a la burocracia del sistema de salud, las historias clínicas de pacientes empiezan a abultarse con múltiples documentos.
La información clínica es fundamental para la atención de los pacientes. Foto: Cortesía de paciente a El País

Con el propósito de facilitar, agilizar y garantizar el acceso e intercambio de los datos clínicos relevantes de los pacientes, encaminado a mejorar la atención en salud, mediante la Ley 2015 de 2020 se regula la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE), a través de la creación de la Historia Clínica Electrónica Interoperable, en la cual se consignarán todos los datos clínicos relevantes de cada paciente, desde su nacimiento hasta su fallecimiento, respetando, por parte de los actores del sistema de salud involucrados, el habeas data y la condición de reserva de la misma”, señala Minsalud en la Resolución 1888 de 2025.

