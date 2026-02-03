Salud

Día Mundial Contra el Cáncer: aumento de nuevos casos en Colombia, un desafío para la salud pública

Los tratamientos oncológicos evolucionan con cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia para salvar miles de vida en Colombia.

Redacción Salud
3 de febrero de 2026, 9:15 p. m.
La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia
La prevención y los avances tecnológicos salvan a miles de pacientes en Colombia

En Colombia, 275.000 personas viven con cáncer, con 37.600 casos nuevos y 19.800 fallecimientos anuales. Los más frecuentes son piel, próstata, estómago y mama. El Ministerio de Salud proyecta 192.000 casos nuevos por año para 2040, lo que urge acciones preventivas y de detección temprana.

Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

¿Cómo prevenir el cáncer?

En el marco del Día Mundial Contra el Cáncer el doctor Eusebio Contreras, oncólogo clínico de la Clínica del Occidente, asegura que “esta enfermedad es un problema de salud pública por el elevado aumento de casos, pero se puede prevenir con hábitos de vida saludables(...)”.

Así, una buena alimentación, hacer rutinas de ejercicio diarias, evitar el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol y alimentos procesados, protegerse de los rayos solares y, en las mujeres, aplicarse la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), se convierten en buenos aliados para prevenir esta enfermedad.

En cuanto al cáncer de piel el doctor Contreras afirma que la incidencia ha aumentado porque, actualmente, las instituciones cuentan con mejores equipos tecnológicos que hacen un diagnóstico oportuno.

Cada año 10 millones de personas mueren en el mundo a causa de esta enfermedad, sin embargo el Comité Conjunto sobre Cáncer de Estados Unidos (AJCC) señala que, aunque al menos un tercio de los cánceres se pueden evitar.

Los tratamientos han evolucionado notablemente gracias a la inmunoterapia, los trasplantes de médula ósea y las terapias dirigidas.
Los tratamientos oncológicos evolucionan con cirugía, quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia.

Avances en los tratamientos contra el cáncer

Los tratamientos contra el cáncer se sustentan tradicionalmente en tres pilares: cirugía, quimioterapia y radioterapia.

No obstante, terapias complementarias como la inmunoterapia, el trasplante de médula ósea o la hormonoterapia pueden ser clave según el tipo de cáncer.

En centros especializados, como la Clínica del Occidente, se cuenta con equipos de vanguardia y con profesionales altamente calificados para atender todo tipo de patologías oncológicas.

Destaca nuestro acelerador lineal Trilogy, que facilita técnicas avanzadas de radioterapia guiada por imágenes, con dispositivos e insumos que garantizan precisión y rapidez en los tratamientos.

El cáncer es un problema de salud pública global, con dimensiones sociales, económicas y políticas que demandan respuestas estructurales e integrales.

Por eso, la prioridad está en la la prevención y detección temprana: control del tabaco, promoción de estilos de vida saludables y programas de tamizaje organizados (citología, antígeno prostático, mamografías, colonoscopias).

Por otra parte, es fundamental el acceso equitativo a diagnóstico y tratamiento y eliminar brechas entre países y sistemas de salud, para que el lugar de nacimiento no determine el pronóstico indica el especialista Eusebio Contreras.

La investigación científica también avanza a pasos agigantados, ya que el intercambio de conocimientos y datos es esencial para mejorar los tratamientos y la atención a los pacientes.

Frente al crecimiento proyectado del cáncer en Colombia, la detección temprana y tratamientos avanzados salvan vidas.

