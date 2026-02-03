Cerca del 40% de casos de cáncer en el mundo podrían prevenirse, según estudio de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) han destacado que casi cuatro de cada 10 casos de cáncer se deben a causas prevenibles, según los resultados de un estudio global que analiza la implicación de 30 factores de riesgo en la enfermedad durante 2022.

La investigación, publicada en ‘Nature Medicine’ en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, recoge que 7,1 millones (37,8%) de los 18,7 millones de casos de cáncer diagnosticados en adultos en 185 países a lo largo de 2022 estaban relacionados con causas prevenibles.

A partir de esto, la OMS y la IARC han hecho un llamamiento a la población y a los gobiernos para que tomen conciencia de la importancia de actuar frente a factores de riesgo conocidos que se pueden reducir.

El trabajo toma en consideración 30 factores de riesgo prevenibles, entre los que se incluyen el tabaco, alcohol, índice de masa corporal (IMC) y exposiciones ambientales a contaminación o radiación ultravioleta, así como, por primera vez, nueve agentes infecciosos que causan cáncer.

Al examinar la relación de estos 30 factores con los nuevos diagnósticos de 2022, el estudio revela que el tabaco es la principal causa prevenible, al ser responsable de 3,3 millones de casos, lo que supone el 15,1 por ciento. Después del tabaco se sitúan las infecciones, responsables del 10,2 por ciento (2,2 millones), y el consumo de alcohol, relacionado con el 3,2 por ciento (700.000 casos).

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

“Esto pone de relieve dónde podrían tener un mayor impacto los esfuerzos de prevención”, ha destacado la jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer de la IARC, Isabelle Soerjomataram, durante una rueda de prensa virtual en la que se expusieron las principales conclusiones de la investigación.

Los cánceres de pulmón, de estómago y de cuello uterino representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles a nivel mundial, con 1,8 millones, 784.073 y 662.044 diagnósticos atribuibles, respectivamente.

El cáncer de pulmón se relacionó principalmente con el tabaquismo y la contaminación del aire, mientras que el de estómago se atribuyó en gran medida a la infección por ‘Helicobacter pylori’ y el de cuello uterino al virus del papiloma humano (VPH).

Radiografía de pulmón que muestra cáncer de pecho Foto: Getty Images

En relación con los hallazgos sobre el papel de los agentes infecciosos como causas de cáncer, el estudio apunta al “importante potencial” que tendrían las estrategias de control de infecciones y la vacunación para una reducción equitativa de la incidencia mundial del cáncer.

Entre las mujeres, la mayor proporción de cánceres prevenibles está relacionada con el VPH de alto riesgo. Entre los hombres, destaca el vínculo entre cánceres de estómago y ‘Helicobacter pylori’, así como entre cánceres de hígado y virus de la hepatitis B y C.

Más casos prevenibles en hombres

El número de casos de cáncer prevenibles fue considerablemente mayor en hombres, un total de 2,7 millones, lo que representa el 45,4 por ciento de nuevos diagnósticos en este grupo. Mientras, en mujeres fue de 2,7 millones, un 29,7 por ciento sobre el total de casos en el colectivo.

En los hombres, el tabaquismo representó aproximadamente el 23 por ciento de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones con un nueve por ciento y el alcohol con un cuatro por ciento. Entre las mujeres, las infecciones, principalmente el comentado VPH, representaron el 11 por ciento de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas del tabaquismo con un seis por ciento y un índice de masa corporal elevado con un tres por ciento.

El estudio pone en evidencia diferencias considerables entre regiones en cuanto a la cifra de cánceres prevenibles. Mientras que para los hombres la mayor carga se observa en Asia oriental, donde en algunos países casi el 70 por ciento de los cánceres fueron prevenibles, en el caso de las mujeres la mayor carga se observó en el África subsahariana, donde más del 40 por ciento de los cánceres de la región fueron atribuibles a los factores de riesgo estudiados.

El tabaquismo predominó como la principal causa prevenible en los hombres, situándose como el factor mayoritario en 126 de los 185 países analizados en el estudio. En el caso de las mujeres, las infecciones ocupan el primer lugar en 141 países.

“Esta notable diferencia refleja patrones epidemiológicos y normas culturales y sociales distintos, y subraya por qué es esencial contar con estrategias de prevención adaptadas a cada sexo para reducir la carga del cáncer”, ha explicado Isabelle Soerjomataram.

Gran avance contra el cáncer: Inglaterra lanza una “super-inyección” que puede combatir 15 tipos diferentes de la enfermedad

Llamada a la acción

“En el Día Mundial contra el Cáncer, recordamos que el cáncer afecta a casi todas las familias del mundo. Un diagnóstico de cáncer cambia la vida, pero las experiencias difieren enormemente entre países y dentro de ellos. Para unos pocos privilegiados, el acceso y la innovación impulsan las tasas de supervivencia por encima del 70 por ciento. Pero para demasiadas personas, el cáncer sigue siendo una sentencia de muerte, a menudo agravada por devastadoras dificultades sociales y económicas. Hoy estamos aquí para celebrar buenas noticias basadas en datos científicos sólidos: muchos cánceres se pueden prevenir”, ha resaltado el jefe del Equipo de Control del Cáncer de la OMS, Andre Ilbawi.

De este modo, Ilbawi ha destacado que los resultados de este estudio deben servir para empoderar a las comunidades y gobiernos y ayudarles a entender el mejor modo de prevenir el cáncer en su contexto.

Asimismo, ha recordado que las acciones de prevención deben comunicarse con cuidado, centrándose en la reducción del riesgo y sin hacer sentir culpables a las personas.

“Culpar a los pacientes de cáncer (de su situación) perjudica su salud mental, retrasa la atención y acorta su esperanza de vida”, ha aseverado.

*Con información de Europa Press.