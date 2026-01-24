Mundo

Director de la OMS dice que los motivos de Estados Unidos para retirarse de la agencia son “falsos”

El jefe del organismo aseguró que la decisión hace que Estados Unidos y el mundo sean “menos seguros”.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 2:39 a. m.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Foto: AP

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este sábado que los motivos esgrimidos por Estados Unidos para anunciar su retirada de la agencia son “falsos”.

Tan solo unas horas después de ser investido en el cargo, el 20 de enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto para que su país abandonara la OMS. El procedimiento dura un año.

El director general de la OMS lamenta la retirada porque, según él, hace que Estados Unidos y el mundo sean “menos seguros”.

“Desafortunadamente, los motivos citados para la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsos”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus en la red social X.

La agencia de salud de la ONU “siempre se ha comprometido con Estados Unidos y todos los Estados miembros, con pleno respeto por su soberanía”, recalcó el etíope.

El jueves, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunciaron en un comunicado conjunto que Washington se ha retirado formalmente de la OMS.

Acusaron a la agencia de numerosos “fracasos durante la pandemia de covid-19” y de actuar “repetidamente en contra de los intereses de Estados Unidos”.

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

La OMS no ha confirmado que la retirada haya tenido efecto.

Según Rubio y Kennedy Jr., la OMS ha “desprestigiado y mancillado” a Estados Unidos y comprometido su independencia.

“Lo cierto es lo contrario”, replicó la OMS en un comunicado.

La agencia se mostró muy molesta con la acusación de Rubio y Kennedy de que en su respuesta a la pandemia había “obstruido el intercambio oportuno y preciso de información crítica que podría haber salvado vidas estadounidenses y luego ocultó esos fracasos”.

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)
Foto: AP

Kennedy también sugirió en X que la OMS era responsable de “los estadounidenses que murieron solos en residencias de ancianos (y) los pequeños negocios que fueron destruidos por órdenes imprudentes” de usar mascarillas y vacunarse.

Tedros advirtió en X que el comunicado “contiene información inexacta”.

Anuncian retiro de más de 6 toneladas de pollo por presencia de peligrosa bacteria: parte de este sería destinado a comedores

La OMS destaca que cuando Washington se unió a la organización en 1948 se reservó el derecho de retirarse, siempre que diera un año de preaviso y hubiera cumplido “con sus obligaciones financieras”.

Pero Washington no ha pagado sus cuotas de 2024 o 2025, y debe unos 260 millones de dólares.

Con información de AFP

