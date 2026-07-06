Energía, en alerta: XM advierte que el sistema eléctrico pierde margen frente a la creciente demanda

En su más reciente boletín sobre el panorama energético del Sistema Interconectado Nacional (SIN), XM advirtió que la combinación entre una demanda récord de electricidad, los retrasos en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión, y la posible llegada de un fenómeno de El Niño de alta intensidad podría comprometer el abastecimiento de energía en los próximos meses e incrementar el riesgo de racionamientos.

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Uno de los factores que más preocupa al operador del sistema es el panorama climático. Según el informe, existe un 63 % de probabilidad de que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 se presente un evento de El Niño de intensidad muy fuerte, una proyección que ya cuenta con una probabilidad de consolidación superior al 95 %.

Según información de XM, a partir de 2027 el país podría entrar en una zona de riesgo si no se acelera la entrada en operación de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica. Foto: SUYATI - stock.adobe.com

De materializarse este escenario, el país enfrentaría menores aportes hídricos para la generación eléctrica, mayores temperaturas y una presión adicional sobre la demanda de energía.

Por otro lado, el consumo de electricidad ya registra cifras históricas. XM informó que durante 2026 la demanda promedio alcanzó 261,86 gigavatios-hora (GWh) diarios, equivalente a una potencia de 12.475 megavatios (MW), el nivel más alto observado hasta ahora. Solo en junio, la demanda creció 5,75 % frente al mismo mes del año anterior, reflejando una tendencia que continúa acelerándose.

A este incremento del consumo se suma un déficit entre la energía firme disponible y la demanda proyectada. El operador calcula que para el periodo 2026-2027 la diferencia alcanzará 3.906 GWh por año, superior al déficit estimado para 2025-2026, de 1.971 GWh, aunque menor al proyectado para 2027-2028, de 2.882 GWh.

El fenómeno de El Niño causaría alteraciones en el país. Foto: Adobe Stock

Para XM, este balance evidencia que la energía firme disponible no sería suficiente para atender con holgura las necesidades del sistema si no ingresan nuevos proyectos en los tiempos previstos.

El panorama también está marcado por los retrasos en las obras de expansión. Aunque para este año se esperaba la incorporación de 4.475 MW de nueva capacidad, al 2 de julio de 2026 únicamente habían ingresado 331 MW, lo que reduce la flexibilidad operativa del sistema.

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Además, XM reportó que 42 proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) presentan retrasos superiores al 60 % con respecto a su fecha inicial de puesta en operación, afectando tanto iniciativas de generación como de transmisión.

Las restricciones operativas también reflejan el nivel de exigencia de la red. Con corte al 3 de julio de 2026, XM reportó 36 restricciones energéticas en estado de emergencia y 48 en estado de alerta. Entre el 1 de abril y el 30 de junio, además, impartió 165 instrucciones de desconexión de carga debido a sobrecargas en equipos, una medida preventiva para preservar la estabilidad del sistema eléctrico.