“La Constitución de 1991 la defenderé como un tigre junto a toda la manada”: Abelardo de la Espriella

En su discurso en el Malecón del río de Barranquilla, Abelardo de la Espriella lanzó una férrea defensa de la Constitución de 1991. Lo hizo en momentos en que el presidente Gustavo Petro avanza acompañando la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y su candidato Iván Cepeda, aunque no enarbola esa bandera y asegura que él prefiere un “acuerdo nacional”, tampoco rechaza ese proceso.

“Que Name, Pulgar y compañía vean dónde se van a esconder porque verán cómo muerde el tigre”: Abelardo de la Espriella

De la Espriella dijo que “la democracia solo será posible si la Constitución de 1991 vuelve a ser el límite del poder”.

Y luego agregó: “La Constitución de 1991 la defenderé como un tigre junto a toda la manada”.

El candidato dijo que “viene a liberar al pueblo de los miserables de siempre”, y mencionó a los Pulgar y los Name. Pero también le lanzó un dardo fuerte al gobierno actual. “Petro, Cepeda: no hay mayor traición en la vida que defraudar al pueblo que creyó en ustedes. No hay peor deshonra para un hombre que dejar morir a la patria que lo vio nacer”.