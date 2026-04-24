Sergio Fajardo puso bravo a Petro al cuestionarlo por hablar de su vida sentimental: “Si no le interesa, no lea”

Sergio Fajardo y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un nuevo enfrentamiento en las redes sociales después de que el mandatario hablara por primera vez de las denuncias que Angie Rodríguez hizo en SEMANA.

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Todo inició por un mensaje en el que el jefe de Estado aseguró que no tiene ninguna relación sentimental con algún funcionario de su gobierno, ya que se especula mucho sobre qué es lo que hay entre él y Juliana Guerrero.

"No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana“, escribió en su cuenta de X.

Ante esto, el candidato presidencial no dudó en responderle y remarcó que a “a Colombia no le interesan sus peripecias sexuales presidente Petro“. Incluso, sostuvo que se trata de una nueva cortina de humo.

Como es su costumbre, el presidente no pasó desapercibido esto y le contestó con dureza a Fajardo. Petro le pidió respeto, afirmó que lo estaba insultando en medio de su “desespero electoral”. “Eso no es propio de un profesor que al menos lee“, apuntó.

En ese sentido, manifestó que decidió hablar de este tema debido a lo que mucho que se ha dicho y porque nadie tiene derecho a meterse en su intimidad y sus relaciones personales.

"Conmigo se metieron a hacer sus prejuicios sobre mis relaciones sentimentales públicas y tengo el derecho de decir o no decir si son falsos esos prejuicios o no“, comentó.

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Asimismo, explicó que decidió esto debido a que esta situación está afectando a personas que son ajenas a él. “No considero eso estúpido como no considero estúpido callarse“, dijo.

"Si a usted no le interesa no lea“, añadió.

Lejos de quedarse callado, Fajardo volvió a responder para asegurar que en ningún momento se trató de un insulto y, por lo mismo, le pidió que no se haga la víctima.

El candidato indicó que quiso hacer referencia a lo ocurrido en la campaña de Estados Unidos de 1992, cuando se popularizó la frase “es la economía, estúpido” para “recordar dónde estaba la prioridad”.

"En Colombia, en 2026, con su gobierno y sus promesas incumplidas, el tema será la CORRUPCIÓN. Ese es el tema. No tengo dudas. Por eso sus cortinas de humo“, expresó.

Finalmente, Sergio Fajardo cerró la discusión diciendo: "No lo entretengo más, que debería estar gobernando“.