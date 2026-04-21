Sergio Fajardo destapa supuesto plan que tiene Iván Cepeda y por el que no lo llamó al debate: “Tiene un problema”

Sergio Fajardo habló nuevamente de Iván Cepeda y el reto que le hizo a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, dejando de lado a los demás candidatos, para que lleven a cabo un debate de cara a la primera vuelta presidencial.

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A través de su cuenta de X, el exgobernador de Antioquia destapó una supuesta estrategia que estaría implementando el candidato del petrismo y que, según él, sería el motivo por el que no lo nombró para participar en el debate.

Fajardo dejó en claro que no se trata de ningún “descuido”, sino que el también senador está calculando cada uno de sus pasos. “Su invitación tiene un problema: ¿qué tiene de ‘democrático’ un debate que excluye una visión de país?”, escribió.

“El centro y la moderación también son una opción. Aunque la quieran borrar y dejar afuera”, añadió.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El candidato presidencial sostuvo que todo es una estrategia, ya que, de acuerdo con él, en verdad el integrante del Pacto Histórico no está organizando un debate, sino “diseñando un escenario”.

En ese sentido, apuntó que todo esto le conviene a Cepeda, ya que se reiterará la disputa entre la izquierda y la derecha. “Blanco o negro. Todo o nada”, dijo.

“¿Por qué le conviene? Porque ninguno de ellos le rompe el esquema. Nosotros sí”, agregó.

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Fajardo indicó que, a diferencia de la derecha que compite por la ideología, el centro, el cual él representa, compite a través de “propuestas, con ideas y soluciones“. Esto es, desde su juicio, lo que buscan los electores debido a que por medio de estas se encuentra el beneficio para el país.

“Un debate de extremos no le sirve a Colombia. Si nosotros entramos, Cepeda pierde control del relato”, concluyó.

Poco antes de este pronunciamiento, el candidato ya había cuestionado duramente a Iván Cepeda y lo había señalado de querer “perpetuar” la confrontación entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo. Foto: Colprensa

“Van apareciendo más violencia, más agresión y entonces Cepeda convoca a la extrema derecha, pero a nosotros, que somos la gran mayoría, no nos quieren convocar”, expresó.

Pese a lo mucho que se ha hablado del debate, todavía no se ha confirmado si el mismo se va a hacer y cuáles serían las condiciones para que los candidatos, por lo menos los cuatro primeros que están punteando en las encuestas, participen.