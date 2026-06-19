Ataque armado en Cundinamarca contra líder político de Abelardo de la Espriella: “Siete tiros impactaron su carro”

A dos días de la segunda vuelta presidencial, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella denunció que uno de sus líderes políticos fue víctima de un ataque por parte de sujetos que dispararon contra su vehículo Suzuki rojo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Viotá, Cundinamarca.

El abogado Germán Calderón España, quien hace parte de la campaña política del Tigre de la Espriella confirmó lo ocurrido en sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Campaña de Abelardo de la Espriella/Colprensa.

“Nos están disparando: El vehículo de don Nelson Reyes en la Vereda Alto Brasil de Viotá, Cundinamarca fue recibido con siete disparos alcanzando a impactar uno de ellos en el parabrisas donde transportaba tres testigos electorales de la campaña de Abelardo de la Espriella y Defensores de la Patria que estaban siendo capacitados para la jornada del próximo domingo”, reporto a través de sus redes sociales.

Y pidió a la Procuraduría, la Defensoría, la Policía y las demás autoridades, “protección para nuestros equipos locales. Fuerza a nuestro coordinador en Viotá, señor Fermín Rincón. Vamos con toda este domingo. Bendiciones y protección divina, mientras llega la protección de las autoridades”.

El equipo político del movimiento Defensores de la Patricia produjo un comunicado de prensa donde se refirió al tema.

“La campaña denuncia ante la opinión pública y las autoridades competentes un ataque armado contra un integrante de su equipo electoral en el municipio de Viotá, Cundinamarca, ocurrido en la noche de este jueves a las 8:00 p.m., en la vereda Puerto Brasil”, se lee en el comunicado de prensa.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Foto: Bernardo Peña / El País

El hecho- consideró la campaña- no puede ser tratado como un hecho aislado.

“Según el coordinador de la campaña, el equipo de Abelardo de la Espriella, en Viotá, viene recibiendo amenazas desde hace más de 20 días, situación que ha sido puesta en conocimiento en consejos de seguridad y reuniones de seguimiento electoral”, añadió el comunicado.

Se precisó que durante la tarde de este jueves, entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m., el comité informó nuevamente sobre unas amenazas en una reunión con presencia de la Policía, el Ejército, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

Las personas que se movilizaban en el vehículo resultaron ilesas, pero el hecho no deja de alarmas.

Uno de los impactos de arma de fuego terminó en el vidrio principal del carro. Foto: Autor anónimo.

Se desconoce, hasta las primeras horas de la mañana de este viernes, 19 de junio, si detrás de este atentado estuvieron hombres de las disidencias de las Farc u otro grupo armado que haya pretendido alterar el orden público en ese municipio de Cundinamarca.

Ani Abello, activista política de la campaña de De la Espriella reaccionó ante lo ocurrido: “La única forma de que nuestra Colombia recupere su seguridad, y que todos quepamos en ella, es que salgamos a votar masivamente este domingo, porque nuestras únicas armas son los votos y las vías institucionales. No nos van a amedrentar”.

En Arauca y otros departamentos del país, líderes y seguidores del Tigre de la Espriella han sido víctimas de ataques.