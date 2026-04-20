Sergio Fajardo estalla contra Abelardo de la Espriella: “Es un fantoche, un peligro para Colombia”

El candidato presidencial Sergio Fajardo arremetió duramente en contra de Abelardo de la Espriella por unas declaraciones en las que aseguró que a los debates solo se deberían llamar a quienes están punteando en las encuestas y tienen verdaderas chances de pasar a una posible segunda vuelta.

Sergio Fajardo arremete contra Gustavo Petro: “Ha concebido la presidencia como una extensión de su personalidad y de sus fobias”

El abogado dijo esto en la emisora Blu Radio, en respuesta al reto que hizo Iván Cepeda la semana pasada. "Aquí la cosa es entre el heredero de la Farc y del régimen que es el señor Cepeda, la doctora Paloma Valencia, el doctor Fajardo y quien les habla“, dijo.

“De ahí para abajo eso no tiene sentido, hombre. ¿Por qué nos vamos a desgastar de esa manera?“, agregó.

Ante esto, Fajardo no dudó en contestar y le lanzó una dura crítica al reconocido jurista. "Es un fantoche, no tiene ni idea de lo que es la democracia”, apuntó justo al frente de la Registraduría, donde se encontraba presentando el comité promotor para frenar la constituyente de Petro.

"Agredir, insultar, payasear, un show. Pero respetar, construir y transformar no tiene ni malicia, es un peligro para Colombia", complementó.

Además, el exgobernador de Antioquia también cuestionó a Iván Cepeda por solo llamar a debatir a Paloma Valencia y a De la Espriella, dejando de lado a los demás candidatos.

Fajardo habló de la necesidad de abrir esta convocatoria para otras aspirantes a la Presidencia y recordó que en el país hay una democracia, por lo que todos deberían tener este espacio.

Sergio Fajardo presentó en la Registraduría un comité para frenar la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno

“Lo que estamos viendo es la película que ya les señalé: está convocando a la extrema derecha, lo que quieren perpetuar en este país es la confrontación de Petro, a través de Cepeda, y de Uribe, a través de Paloma y Abelardo”, comentó.

En ese sentido, afirmó que esa es la idea de los dos extremos y que, por cuenta de ello, la violencia poco a poco va a ir escalando en los términos. De hecho, recordó que en las últimas horas se confirmó una amenaza en contra del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Sergio Fajardo, candidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Van apareciendo más violencia, más agresión y entonces Cepeda convoca a la extrema derecha, pero a nosotros, que somos la gran mayoría, no nos quieren convocar”, agregó.

Por el momento, tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella aceptaron el “reto” de Cepeda y confirmaron que quieren participar de algún debate antes de la primera vuelta, pero no se ha concretado cómo será el mismo.