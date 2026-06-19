El líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el país el próximo domingo, 21 de junio.

Abelardo de la Espriella habló con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y logró que ese país tumbara los aranceles contra Colombia

“Desde el cariño que le tengo a Colombia, ese país mágico de Gabriel García Márquez, mi opinión es clara, Abelardo de la Espriella es sin duda la mejor opción”, afirmó Núñez.

El líder de oposición español destacó que el próximo domingo el país escogerá a un nuevo mandatario que tomará los rumbos de la nación durante los próximos cuatro años.

“Serán unos años decisivos para que el país recupere su estabilidad en defensa de la democracia y de la prosperidad. Espero que el domingo Colombia inicie una nueva etapa de oportunidades y de esperanza para todos los colombianos, mucha suerte”, dijo el líder español.

De la Espriella ha venido sumando varios respaldos a nivel internacional de sectores de la derecha que lo respaldan. En las últimas horas también conversó telefónicamente con el presidente de Argentina, Javier Milei.

“¡Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el ballotage del 21 de junio! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia”, dijo el mandatario argentino tras la conversación con De la Espriella.

“El camino es claro: más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, agregó.

Asimismo, otros líderes de la región han expresado su respaldo a De la Espriella. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado dos mensajes en ese sentido.

Abelardo de la Espriella ha sumado varios respaldos internacionales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“El candidato presidencial colombiano, el ‘Tigre’ Abelardo de la Espriella, es un líder inteligente, fuerte y tenaz que lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, afirmó Trump.

El Tigre agradeció ese respaldo. “La libertad en las Américas necesita liderazgos fuertes, decididos, independientes, valientes, patrióticos. Compartiremos, usted y yo, una responsabilidad que nos conceden Dios y el pueblo: combatir a la izquierda radical que busca destruir los valores sobre los cuales reposan nuestras naciones”, dijo De la Espriella.

Asimismo, otros líderes como la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros, lo han respaldado para la segunda vuelta presidencial.

“Estoy convencido, con su fuerza, pues lo va a lograr también allá este fin de semana. Y desde el 1 de junio tendrá pues levantada la tasa de seguridad. Habrá 0 % de tasa de seguridad”, anunció Noboa sobre los aranceles impuestos al país.