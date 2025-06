¿Jaque mate? Pedro Sánchez enfrenta un nuevo escándalo de corrupción que le podría costar el cargo en España

Pedro Sánchez está con el agua al cuello. Las pruebas de corrupción, excesos y delitos de su Gobierno y de su familia lo rodean. Pero no se ahoga. El presidente del Gobierno de España vive la peor crisis política de su administración. Esta semana, en su comparecencia ante el Congreso, quedó claro que sus más altos alfiles han participado en una sofisticada trama de corrupción, en la cual no solo se han repartido dinero, sino también grandes proyectos de obras públicas y hasta favores sexuales. “¡Dimisión! ¡Dimisión!”, gritaban al unísono los parlamentarios. ¿Puede hundirse?

Pedro Sánchez, en medio de grave escándalo político, despacha de manera singular a la prensa: “Son las cinco, no he comido”

Contexto: Pedro Sánchez, en medio de grave escándalo político, despacha de manera singular a la prensa: “Son las cinco, no he comido”

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, también arremetió contra el mandatario español. “Usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima. Las víctimas somos los españoles. Usted es el máximo responsable”, aseguró, para luego responder crudamente al reto del mandatario. “No me faltan ganas para la moción de censura, me faltan cuatro votos”, dejando entrever que van a llamar en cualquier momento a votar contra el primer ministro y no estarían lejos de sacarlo del poder.