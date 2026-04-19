Lo que dijo Iván Cepeda luego de que MinDefensa asegurara que la CIA no tiene información de posible atentado contra él

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo recientemente que la CIA no contaba con información sobre un posible atentado contra el candidato presidencial Iván Cepeda.
“Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener alguna información al respecto, nos la compartirían. Pero, en este momento, no tienen”, dijo Sánchez en Noticias Caracol, luego de que fuera consultado al respecto.
Ahora, este domingo, 19 de abril, el candidato Cepeda cuestionó a un medio de comunicación que también reportó sobre lo dicho por el ministro Sánchez.
“Interesante cómo se presenta esta noticia: claramente orienta a negar que exista amenazas o planes de muerte mi contra. Así tratan la información sobre asuntos tan graves”, dijo puntualmente Cepeda a través de X.
Vale aclarar que solo hasta este domingo, 19 de abril, el ministro de Defensa informó que un organismo de inteligencia del Estado, externo a la cartera que él lidera, le confirmó que había entregado información a los Estados Unidos frente al caso Cepeda.
“Frente al caso específico de las amenazas contra el candidato Iván Cepeda, un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, me confirmó que ya suministró a los Estados Unidos la información disponible para su valoración y apoyo de capacidades dentro del marco de la cooperación internacional”, dijo Sánchez, hasta hoy domingo a través de su cuenta en X.
Al comienzo de su escrito en la citada red social, el ministro de Defensa recalcó que el Gobierno nacional no escatimará esfuerzos para proteger a los candidatos presidenciales y que, precisamente, todos estos eran susceptibles de amenazas.
“En el último Consejo de Seguridad, presidido por el señor presidente de la República, se conoció información relacionada con las amenazas contra el senador Iván Cepeda. El avance respectivo fue analizado en la más reciente Junta de Inteligencia Conjunta Extraordinaria. Asimismo, se ordenó mantener todas las capacidades focalizadas para neutralizar cualquier intento de atentado contra el candidato Cepeda o contra cualquier otro candidato. Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado contra los candidatos presidenciales. Protegerlos a ellos es proteger la democracia, y en eso no vamos a fallar”, concluyó Sánchez.
El pasado viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro alertó en la misma red social sobre un supuesto riesgo inminente para el candidato Cepeda en medio de la contienda electoral. El jefe de Estado dijo que la CIA ya contaba con información al respecto.
“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, aseguró el mandatario de Colombia en ese mensaje.
A propósito, el presidente Petro insistió en un plan para atentar contra el candidato presidencial Cepeda. Lo hizo este domingo, también en X.
“En consejo de seguridad se expuso por completo el plan contra Iván Cepeda y la manera de neutralizarlo”, señaló el mandatario.