A pocos días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, en redes sociales empezó a circular recientemente una imagen amenazante con una corona fúnebre en contra de los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Además, el presidente Gustavo Petro aseguró en X que los servicios de inteligencia estadounidenses se encontraban al tanto de una posible amenaza contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda; en Colombia amenazan por doquier, pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, dijo Petro en X.

“No hay que temer”: Gustavo Petro habló sobre las denuncias de amenazas contra candidatos presidenciales

Tras el riesgo de un atentado contra la vida de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales, el Gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a una junta de seguridad extraordinaria.

Dicho encuentro se llevó a cabo este viernes 17 de abril en la noche y contó con la participación de la cúpula militar, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Además, el ministro del Interior, Armado Benedetti, anunció este sábado 18 de abril las medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales.

De acuerdo con el funcionario del Gobierno Petro, las medidas se tomaron al finalizar la sesión 17 del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe).

“Acabamos de terminar la sesión 17 del Cormpe para la seguridad de candidatas y candidatos a la Presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales. Se han tomado las medidas necesarias para que los esquemas, algunos de ellos con más de 30 personas, y cuando se desplazan al territorio son más de 40 efectivos de la Fuerza Pública, estén al servicio de la integridad personal de las candidatas y los candidatos. Así mismo, la movilización de vehículos blindados y convencionales, mantas balísticas, etc.”, anunció Benedetti este sábado 18 de abril a través de su cuenta en la red social X.

Por último, el ministro del Interior aseguró que todos “los servicios de inteligencia están actuando mancomunadamente para prevenir cualquier riesgo contra ellos”.

El jefe de la cartera del Interior ya había dicho este viernes 17 de abril que el Gobierno Petro estaba protegiendo y dando garantías a los candidatos presidenciales, así como a sus fórmulas vicepresidenciales, sin importar la ideología.

MinDefensa adelantó reunión extraordinaria ante amenazas a candidatos presidenciales

“Activamos el Cormpe siete meses antes de las elecciones para fortalecer su seguridad incluso desde que eran precandidatos. La seguridad hoy es robusta y seguirá creciendo. Rechazamos todas las amenazas y seguimos trabajando con la Fuerza Pública para garantizar el libre ejercicio y desempeño de las campañas presidenciales en toda Colombia”, destacó Benedetti.