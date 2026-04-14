Reunión extraordinaria para verificar los esquemas de seguridad de candidatos tras amenazas a Valencia y De la Espriella

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó que en los próximos días liderará una reunión para verificar uno a uno los esquemas y las condiciones de seguridad en las que se encuentran actualmente los 14 candidatos a la Presidencia de la República.

En medio del Foro de Balance Económico que ofreció la Contraloría en el Hotel Tequendama, Eljach aseguró: “Seguimos trabajando y el jueves tenemos concretada la reunión de la Procuraduría para mirar la seguridad de las 14 candidaturas de Presidencia y Vicepresidencia”.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

Esa reunión extraordinaria se desarrollará justo después de que en redes sociales empezó a rondar una imagen amenazante con una corona fúnebre en contra de los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Todas las alertas están encendidas luego de que el país vivió un nuevo magnicidio por el crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado durante un mitin político que lideraba en el parque El Golfito, en Modelia (Fontibón).