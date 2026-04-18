A menos de dos meses para que los colombianos asistan a las urnas para elegir al nuevo presidente de Colombia, por los próximos cuatro años, son muchas las denuncias que se vienen presentando en el país por cuenta de las presuntas amenazas a los candidatos que aspiran llegar a la Casa de Nariño.

Estas son las cinco amenazas que enfrentan las elecciones en Colombia, según la Misión de Observación Electoral (MOE)

La más reciente denuncia la instauró el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien aseguró que había alertado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre datos concretos de un posible ataque contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano. Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres”.

La alerta del mandatario colombiano sobre la seguridad de Cepeda llega días después de que los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denunciaran amenazas en su contra.

El presidente Gustavo Petro explicó que hay un presunto plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda. Foto: Captura de pantalla

La primera fue la candidata del Centro Democrático sobre quien estuvo circulando una fotografía de una corona de flores acompañada del mensaje: “Paloma Valencia descanse en paz”. En la imagen también aparece un rótulo que detalla: “1978 - 2026”. En cuestión de horas se conoció una foto similar, pero con el nombre de Abelardo de la Espriella.

Las intimidaciones a los candidatos presidenciales se vienen presentando en medio de un contexto político en el que la violencia ya apagó la vida del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado durante un mitin de campaña en Bogotá.

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Frente a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, adelantó en la noche de este viernes, 17 de abril, una reunión extraordinaria, en la cual se ordenó activar todas las capacidades para confirmar o desvirtuar la información reciente que se ha conocido a través de las redes sociales.

“Esta será base para las decisiones a tomar en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE). La seguridad de los candidatos presidenciales y del proceso electoral es una prioridad“, señaló el ministro de Defensa.

Sánchez recordó que desde hace un año se activó el Plan Democracia, “mediante el cual se han dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública, en articulación con las entidades del Estado, para garantizar unas elecciones seguras y transparentes”.

Por eso, insistió en que lo más importante es prevenir cualquier acción criminal contra el proceso electoral y los candidatos, por lo que recordó la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información precisa, veraz y oportuna que permita anticipar y evitar cualquier atentado contra ellos.