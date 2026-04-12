La candidata presidencial Paloma Valencia continuó con su agenda de trabajo este domingo, 12 de diciembre, pese a la “macabra” fotografía en redes sociales en la que se observaba su rostro junto a una corona fúnebre con el año de fallecimiento el 2026, una especie de amenaza de muerte, según interpretaron sus seguidores.

La candidata del Centro Democrático, quien está amenazada desde hace varios meses, según han informado las directivas de su partido, grabó un video y anunció: “No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, un país donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede de campaña, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, donde los violentos les dicen a los colombianos por quién votar”, destacó.

Y remató: “Estamos aquí en la política, precisamente, para cambiar todo eso”.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: Semana

Este domingo, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo inauguraron una de sus sedes en Bogotá y ambos asistieron acompañados de líderes políticos del Centro Democrático.

El congresista José Jaime Uscátegui, por ejemplo, reportó desde sus redes sociales: “Con el equipo de seguridad del Centro Democrático junto a nuestra gran familia militar y policíal: veteranos, reservistas y patriotas que siguen firmes por Colombia”.

Y siguió: “Hoy reafirmamos nuestro compromismo con Paloma Valencia como próxima presidenta y Juan Daniel Oviedo como próximo vicepresidente, defendiendo una causa que nos une: la seguridad, el orden y el futuro del país. Vamos con toda la fuerza, con convicción y con fe. Se acerca un momento histórico: Colombia tendrá su primera mujer presidenta”. Al evento también asistió el exalcalde Enrique Peñalosa.

Este domingo el país también conoció una imagen similar contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y fue denunciada por su equipo de campaña.

Enviaron amenaza con imagen de corona fúnebre a Abelardo de la Espriella. Foto: Redes sociales

Este hecho llevó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a reconfirmar una recompensa de 1.000 millones de pesos por información precisa, oportuna y veraz que permita evitar cualquier atentado contra los candidatos a la Presidencia en este 2026.

“Rechazo categóricamente cualquier amenaza contra cualquier candidato a la Presidencia. Es inaceptable cualquier intimidación a la democracia y a la estabilidad del país”, opinó el ministro.

El expresidente Álvaro Uribe, el primero en poner en conocimiento la polémica imagen contra Paloma Valencia, volvió a referirse al tema durante la tarde de este domingo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Asesinaron a Miguel Uribe Turbay, amenazaron a Paloma Valencia, a María Fernanda Cabal y a otros, ahora amenazan a Paloma y también a Abelardo de la Espriella. Rechazo total. Los ciudadanos no podemos permitir que la delincuencia siga haciendo de las suyas”, escribió el exmandatario desde su cuenta oficial de X.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que hoy todos los candidatos presidenciales y sus fórmulas a la Vicepresidencia cuentan con todas las medidas de seguridad. “Para su protección se han dispuesto 100 personas de protección, 129 policías, 92 vehículos blindados y 52 convencionales”, precisó.