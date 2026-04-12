Defensoría del Pueblo hace cinco llamados urgentes tras imagen de corona fúnebre contra Paloma Valencia: “Rechazo”

La Defensoría del Pueblo rechazó este domingo, 12 de abril, las nuevas amenazas contra la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, evidenciadas en una imagen que circuló en redes sociales en la que se observa una corona fúnebre y se lee “descanse en paz”, además de la fecha de nacimiento de la hoy senadora y el año 2026.

Paloma Valencia. Foto: Montaje con fotos de redes sociales / El País

Asímismo el ataque a la sede de campaña política de Valencia en Bucaramanga, que fue vandalizada esta semana.

“Rechazamos estos hechos y expresamos nuestra preocupación por la vida, la integridad y las garantías democráticas”, destacó la Defensoría en un comunicado de prensa.

“Reiteramos que en un Estado social de derecho ninguna persona puede ser objeto de amenazas o intimidaciones por el ejercicio de su participación política. La protección de quienes intervienen en el debate público es una condición esencial para la vigencia de los derechos civiles y políticos y para la legitimidad del proceso electoral”, manifestó la entidad.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Foto: Colprensa/Semana

E insistió en cinco puntos importantes.

Uno de ellos, la justicia. “Estos hechos, cuya intencionalidad debe ser plenamente establecida, exigen una respuesta institucional oportuna. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar con celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido, identificar a los responsables y determinar los riesgos contra la vida e integridad de la candidata”.

También llamó a la protección reforzada de las mujeres que participan en política. “Existe, además, un deber reforzado del Estado para promover la participación de las mujeres en la política y prevenir los hechos de violencia en este contexto, en el marco de la Ley 2453: esta campaña solo tiene un 23 % de mujeres participando y estos hechos afectan la apertura democrática para ellas”.

Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Además, hizo un llamado al rechazo de estos hechos por todos los sectores políticos e institucionales.

“El ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz’ incluye que todas las personas, organizaciones políticas y actores sociales contribuyan a un debate público respetuoso, libre de violencia, estigmatización y discursos que pongan en riesgo la vida o la integridad de quienes participan en la contienda electoral. Saludamos el rechazo que se ha proferido por las campañas que lo han hecho e invitamos a todos los candidatos y candidatas a que rechacen estos hechos y adopten protocolos para prevenir la difusión de este tipo de contenidos desde sus campañas políticas”.

Igualmente, llamó a las garantías electorales. “Hacemos un llamado para que, desde el Ministerio del Interior, se tomen estos casos como prioritarios ante la Comisión Nacional de Seguimiento a los Procesos Electorales y en los comités encargados de las recomendaciones de protección y seguridad para las candidaturas”, se lee en el comunicado.

Y por último, la responsabilidad de las plataformas sociales. “Reiteramos la necesidad de que las plataformas digitales y redes sociales actúen con debida diligencia frente a la circulación de contenidos que puedan constituir amenazas o incitación a la violencia, adoptando medidas oportunas de moderación, retiro y prevención, especialmente en el actual contexto electoral. La garantía de entornos digitales seguros también forma parte de la protección de la democracia”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó que la democracia se fortalece cuando las diferencias se tramitan mediante la palabra y las ideas, y cuando existen garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de seguridad y respeto.

“Continuaremos haciendo seguimiento a esta situación, en cumplimiento de nuestro mandato constitucional de promoción, protección y defensa de los derechos humanos”, remató.