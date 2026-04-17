EE. UU. niega haber recibido información sobre posible ataque a Iván Cepeda: esto dijo Bernie Moreno

En la mañana de este viernes 17 de abril, el presidente Gustavo Petro informó que había realizado un aviso a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) respecto a datos concretos sobre un posible ataque contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
Según el mandatario, “la CIA ya tenía los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, subrayando que las informaciones sobre planes reales deben ser neutralizadas con antelación.
Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano.— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026
Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres.… https://t.co/EbiKmfq5MH
Sin embargo, el anuncio fue cuestionado horas después por el senador republicano de los Estados Unidos, Bernie Moreno. El político afirmó que la información difundida por el mandatario colombiano no coincide con los reportes de su país.
“Las autoridades estadounidenses no tienen conocimiento de tal amenaza y el Sr. Cepeda ha sido informado al respecto”, confirmó Moreno, quien añadió que la preocupación de Washington se centra en amenazas contra los otros dos candidatos, uno de los cuales posee ciudadanía estadounidense.
🚨 This is false: US officials are aware of no such threat and Mr Cepeda has been informed of such. However, we remain very concerned about the threats to the lives of the other two candidates, one of which is a US citizen.— Bernie Moreno (@berniemoreno) April 17, 2026
As I have noted before, we expect the current Colombian… https://t.co/QuOTmco49D
Respuesta institucional y medidas de protección
Ante la gravedad de las informaciones, el Ministerio de Defensa anunció acciones inmediatas para reforzar la seguridad en el marco de la contienda electoral.
El ministro Pedro Arnulfo Sánchez informó que esta noche se instalará una junta de inteligencia conjunta extraordinaria con la participación de la cúpula militar, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
“Activamos una junta de inteligencia conjunta extraordinaria que se desarrollará esta noche, enfocada específicamente en lo que hemos conocido a través de las redes sociales”, señaló Sánchez.
El jefe de la cartera de Defensa confirmó que se ha establecido contacto con funcionarios de los Estados Unidos para verificar los datos reportados y garantizar la integridad de todos los aspirantes que participarán en los comicios del próximo 31 de mayo.
Postura del candidato frente a los reportes
Por su parte, el candidato Iván Cepeda se pronunció sobre los hechos, confirmando que ha tenido conocimiento de situaciones similares en meses anteriores, pero que había optado por la discreción para evitar alarmas sociales.
No obstante, ante la relevancia que tomó la noticia este viernes, solicitó un informe detallado a las autoridades competentes.
“Bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral; llamo a la ciudadanía que va a votar por mí a que no cedamos ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio”, manifestó el aspirante.
Hasta el momento, no se ha emitido un nuevo pronunciamiento oficial por parte de la Casa de Nariño que responda a las declaraciones del senador Moreno, mientras la fuerza pública inicia el despliegue especial de seguridad para la primera vuelta presidencial.